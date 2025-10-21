ابايسىزدا پيستولەتپەن باسىنا شەگە اتىلعان ەر ادام امان قالدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جوندەۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋ بارىسىندا 51 جاستاعى ەر ادام جاراقات الدى.
پەتروپاۆل قالالىق كوپبەيىندى اۋرۋحانانىڭ مالىمەتىنشە، رەنتگەندىك زەرتتەۋدەن كەيىن پنيەۆماتيكالىق پيستولەتپەن اتىلعان شەگەنىڭ ەر ادامنىڭ قۇلاعىنىڭ ماڭىنا كىرىپ، مويىن ومىرتقاسى جانىنان وتكەنى بەلگىلى بولدى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ماڭىزدى مۇشەلەردىڭ زاقىمدانۋىنا ءسال عانا قالعان ەكەن.
جاق-بەت حيرۋرگتەرى شەگەنى الىپ، ءتيىستى ەم- دوم جاسادى. كەيىن جارانى تىگىپ، ناۋقاستى ءبىرقاتار ۇسىنىممەن ۇيگە جىبەردى.
— مويىن تۇسىنان جاراقات الۋ اسا قاۋىپتى. ويتكەنى مويىن ارقىلى ءىرى قان تامىرلارى، جۇيكە جۇيەسى، تىنىس الۋ جولى جانە جۇلىن وتەدى. سايماندارمەن جۇمىس ىستەگەندە قاۋىپسىزدىڭ ەرەجەسىن ساقتاعان ءجون. قورعانىش زاتتارىن پايدالانىپ، جاراقات العان جاعدايدا بىردەن دارىگەرگە كورىنگەن ءجون، - دەيدى دارىگەرلەر.