ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:55, 06 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    د س م قاتەرلى ىسىك پەن جۇيەلى قىزىل جەگىنى ەمدەيتىن زاماناۋي دارىلەر ساتىپ الادى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتوردان ساتىپ الىناتىن دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ تىزبەسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزبەك.

    ДСМ дәрі-дәрмекті таңбалаудың толық циклін бастады
    فوتو: د س م

    2026 -جىلعى 13-ناۋرىزدا د س م فورمۋليارلىق كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. وندا ساتىپ الۋ ءتىزىمىن جەتىلدىرۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. تيىمدىلىگى دالەلدەنگەن دارىلەردى تىزبەگە ەنگىزۋ ۇسىنىستارى قارالىپ، ءبىرقاتار شەشىم قابىلداندى.

    تىزبەگە جاڭا زاماناۋي پرەپاراتتاردى قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر:

    • لورلاتينيب - وكپەنىڭ ۇساق جاسۋشالى ەمەس قاتەرلى ىسىگىنە شالدىققان پاتسيەنتتەردى ەمدەۋ ءۇشىن ەنگىزىلەدى. پرەپاراتتىڭ شيپالىق قاسيەتى دالەلدەنگەن، كلينيكالىق تيىمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى جانە ەم ناتيجەلەرىن جاقسارتادى؛

    • انيفرولۋماب - جۇيەلى قىزىل جەگىمەن اۋىراتىن ناۋقاستاردى ەمدەۋ ءۇشىن قولدانىلادى. بۇل اۋىر اۋتويممۋندى دەرتتەرى بار ناۋقاستارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى.

    سونداي-اق ءتىزىمدى جاڭارتۋ قاراستىرىلعان:

    • كريزوتينيبتىڭ (200 مگ جانە 250 مگ كاپسۋلالار) ورنىنا - 2027 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ لورلاتينيب زاماناۋي پرەپاراتىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋ جوسپارلانىپ وتىر؛

    • سيپروفلوكساتسيننىڭ (750 م گ تابلەتكا) - بالامالى نۇسقالارى بار ەكەنى ەسكەرىلىپ، دوزانى قولدانۋ قايتا قارالادى.

    د س م مالىمدەۋىنشە، ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردىڭ ماقساتى - ەم-دومنىڭ زاماناۋي ادىستەرىن ەنگىزۋ، ناۋقاستارعا شيپا بەرەتىن پرەپاراتتاردى قولجەتىمدى قىلۋ جانە بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋ. سونداي-اق مينيسترلىك حالىقارالىق ستاندارتتارعا، پرەپاراتتاردىڭ كلينيكالىق تيىمدىلىگىنە جانە پاتسيەنتتەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە بايلانىستى دارىلىك زاتتاردىڭ تىزبەسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى.

    بۇيرىقتىڭ جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانىپ، 20-ساۋىرگە دەيىن تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.

    Бейсен Сұлтан
