د س م قاتەرلى ىسىك پەن جۇيەلى قىزىل جەگىنى ەمدەيتىن زاماناۋي دارىلەر ساتىپ الادى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتوردان ساتىپ الىناتىن دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ تىزبەسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزبەك.
2026 -جىلعى 13-ناۋرىزدا د س م فورمۋليارلىق كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. وندا ساتىپ الۋ ءتىزىمىن جەتىلدىرۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. تيىمدىلىگى دالەلدەنگەن دارىلەردى تىزبەگە ەنگىزۋ ۇسىنىستارى قارالىپ، ءبىرقاتار شەشىم قابىلداندى.
تىزبەگە جاڭا زاماناۋي پرەپاراتتاردى قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر:
• لورلاتينيب - وكپەنىڭ ۇساق جاسۋشالى ەمەس قاتەرلى ىسىگىنە شالدىققان پاتسيەنتتەردى ەمدەۋ ءۇشىن ەنگىزىلەدى. پرەپاراتتىڭ شيپالىق قاسيەتى دالەلدەنگەن، كلينيكالىق تيىمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى جانە ەم ناتيجەلەرىن جاقسارتادى؛
• انيفرولۋماب - جۇيەلى قىزىل جەگىمەن اۋىراتىن ناۋقاستاردى ەمدەۋ ءۇشىن قولدانىلادى. بۇل اۋىر اۋتويممۋندى دەرتتەرى بار ناۋقاستارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى.
سونداي-اق ءتىزىمدى جاڭارتۋ قاراستىرىلعان:
• كريزوتينيبتىڭ (200 مگ جانە 250 مگ كاپسۋلالار) ورنىنا - 2027 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ لورلاتينيب زاماناۋي پرەپاراتىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋ جوسپارلانىپ وتىر؛
• سيپروفلوكساتسيننىڭ (750 م گ تابلەتكا) - بالامالى نۇسقالارى بار ەكەنى ەسكەرىلىپ، دوزانى قولدانۋ قايتا قارالادى.
د س م مالىمدەۋىنشە، ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردىڭ ماقساتى - ەم-دومنىڭ زاماناۋي ادىستەرىن ەنگىزۋ، ناۋقاستارعا شيپا بەرەتىن پرەپاراتتاردى قولجەتىمدى قىلۋ جانە بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋ. سونداي-اق مينيسترلىك حالىقارالىق ستاندارتتارعا، پرەپاراتتاردىڭ كلينيكالىق تيىمدىلىگىنە جانە پاتسيەنتتەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە بايلانىستى دارىلىك زاتتاردىڭ تىزبەسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى.
بۇيرىقتىڭ جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانىپ، 20-ساۋىرگە دەيىن تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.