ءۇندىستان مەن شۆەتسيا ۆەنەرا عالامشارىنا بىرلەسكەن ميسسيا ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيا مەن ءۇندىستان ۆەنەرا عالامشارىنا بىرلەسكەن عارىش ميسسياسىن دايىنداپ جاتىر.
بۇل جوبا عالىمدارعا كۇن جۇيەسىندەگى ەڭ ۇلكەن قۇپيالاردىڭ ءبىرىن - ءبىر كەزدەرى جەرگە ۇقساس بولعان ۆەنەرانىڭ قالاي تىرشىلىكسىز پلانەتاعا اينالعانىن تۇسىنۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
ISRO 2028-جىلى Venus Orbiter Mission اتتى پيلوتسىز ميسسيانى ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. جوباعا كيرۋنا قالاسىنداعى IRF زەرتتەۋشىلەرى دە قاتىسىپ جاتىر. زوند بورتىنا شۆەد عالىمدارى ازىرلەگەن Venusian Neutrals Analyzer عىلىمي قۇرىلعىسى ورناتىلادى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ميللياردتاعان جىل بۇرىن ۆەنەرا بەتىندە جەردەگىدەي مۇحيتتار بولۋى مۇمكىن. الايدا ۋاقىت وتە كەلە پلانەتا بارلىق سۋىنان ايىرىلىپ، اتموسفەراسى جەر اتموسفەراسىنان شامامەن 100 ەسە تىعىز بولىپ كەتكەن. جاڭا قۇرىلعى ۆەنەرا اتموسفەراسىنىڭ عارىش كەڭىستىگىمەن جانە كۇن جەلىمەن ءوزارا ارەكەتىن زەرتتەيدى. زەرتتەۋشىلەر بۇل ەكى پلانەتانىڭ نەگە مۇلدە بولەك باعىتتا دامىعانىن تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ۇمىتتەنەدى.
عارىش فيزيكاسى ينستيتۋتىنىڭ پروفەسسورى ستاس باراباش ايتۋىنشا، ۆەنەرادا سۋدىڭ جويىلىپ كەتۋىنىڭ سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى - پلانەتادا جەردى كۇن رادياتسياسىنان قورعايتىن جەكە ماگنيت ءورىسىنىڭ بولماۋى.
شۆەد عالىمدارى ءۇشىن بۇل ۆەنەراعا باعىتتالعان العاشقى ميسسيا ەمەس. بۇعان دەيىن IRF ەۋروپا عارىش اگەنتتىگى جۇزەگە اسىرعان Venus Express جوباسىنا قاتىسقان. بۇل اپپارات 2006-2014-جىلدارى ۆەنەرا وربيتاسىندا جۇمىس ىستەدى. سول ميسسيادان الىنعان دەرەكتەر ءالى كۇنگە دەيىن عىلىمي زەرتتەۋلەردە قولدانىلىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن رعا مەديكو-بيولوگيالىق ماسەلەلەر ينستيتۋتىنىڭ (ي م ب پ) «عارىشتىق بيولوگيا» عىلىمي باعىتىنىڭ جەتەكشىسى ۆلاديمير سىچيەۆ ۆەنەراداعى جاعدايلار ادام ءومىرى ءۇشىن سونشالىقتى قولايسىز، سوندىقتان ادامزاتتىڭ ول جاققا پيلوتتىق ميسسيا جىبەرۋى ەكىتالاي دەگەن بولاتىن.