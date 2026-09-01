ءوزىنىڭ اۋلاسىن قازعان ەر ادام 18,5 كەلى كۇمىس تاۋىپ العان
استانا. KAZINFORM - دانيانىڭ سولتۇستىگىندەگى رەبيلد قالاسىنىڭ تۇرعىنى اۋلاسىنا تەرراسا سالۋ ءۇشىن جەر قازىپ ءجۇرىپ، ەرەكشە قازىناعا تاپ بولدى. ونىڭ اۋلاسىنان جالپى سالماعى 18,5 كەلى بولاتىن كونە كۇمىس بۇيىمدار تابىلدى.
Politiken باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، تابىلعان زاتتاردى زەرتتەۋگە ارحەولوگتار تارتىلعان. ماماندار بۇل ولجا دانيا اۋماعىنان وسى كۇنگە دەيىن تابىلعان ۆيكينگتەر داۋىرىنە تيەسىلى ەڭ ءىرى كۇمىس قازىنالاردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن دەپ وتىر.
Nordjyske Museer ماماندارى جادىگەرلەر شامامەن X عاسىردا قىش ىدىسقا جاسىرىلعان دەپ بولجايدى.
قازبا كەزىندە 700 گە جۋىق بۇيىم مەن ولاردىڭ بولىكتەرى انىقتالعان. ولاردىڭ اراسىندا كۇمىس قۇيمالار، بىلەزىكتەر، 47 ءبۇتىن تيىن، تيىن سىنىقتارى، تور بالعاسى بەينەلەنگەن شاعىن بويتۇمار جانە ءتۇرلى كۇمىس اشەكەيلەر بار.
ارحەولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، 320 عا جۋىق زات قىش قۇمىرانىڭ ىشىندە جاقسى ساقتالعان. ولاردىڭ جالپى سالماعى 6,4 كەلىگە جەتەدى. قالعان كۇمىس بۇيىمدار ىدىستىڭ اينالاسىنداعى توپىراققا شاشىلىپ قالعان.
Nordjyske Museer مادەني مۇرا ءبولىمىنىڭ باسشىسى، ارحەولوگ توربەن ساراۋۆ بۇل ولجانىڭ تاريحي ماڭىزى زور ەكەنىن ايتتى.
«بۇل دانياداعى ۆيكينگتەر ءداۋىرىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى ولجا. قازىنا سول كەزەڭدە كۇمىستىڭ بايلىق ولشەمى ءارى تولەم قۇرالى بولعانىن كورسەتەدى»، - دەدى ول.
تابىلعان تيىنداردىڭ اراسىندا اراب جانە اعىلشىن اقشالارى دا بار. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل سول كەزەڭدەگى سكانديناۆيالىقتاردىڭ شىعىس پەن باتىس ەلدەرىمەن كەڭ ساۋدا جانە مادەني بايلانىس ورناتقانىن اڭعارتادى.
ارحەولوگتار رەبيلدتەن تابىلعان قازىنانى ۆيكينگتەر داۋىرىندەگى وزىندىك «بانك سەيفىنە» تەڭەپ وتىر.