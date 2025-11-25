ءتورتىنشى سىنىپتىڭ ەكى وقۋشىسى مالايزياداعى حالىقارالىق مەكتەپ گرانتىن جەڭىپ الدى
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعار قالاسىنداعى №7-مەكتەپ- ليتسەيىنىڭ 4-سىنىپ وقۋشىلارى اڭسار سارقىتبەك پەن ايشا نازار حالىقارالىق گرانت يەگەرى اتاندى.
ولار مالايزيانىڭ كۋالا- لۋمپۋر قالاسىندا Cambridge باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم بەرەتىن حالىقارالىق مەكتەپتىڭ گرانتىن جەڭىپ الدى.
الماتى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تەستىلەۋ كەزىندە اڭسار سارقىتبەك پەن ايشا نازار جوعارى دەڭگەيدەگى دايىندىقتارىن كورسەتكەن. حالىقارالىق گرانت يەگەرلەرى 2026 -جىلدىڭ 5-قاڭتارىنان باستاپ 4-سىنىپتىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىن مالايزياداعى حالىقارالىق مەكتەپتە جالعاستىراتىن بولادى. وقۋشىلاردىڭ وقۋ اقىسى تولىق كولەمدە تولەنگەن.
- قۋانىشتى جاڭالىقتى مەكتەپ ۇجىمى ىستىق ىقىلاسپەن قابىلداپ، وقۋشىلار مەن ولاردىڭ ۇستازدارىن قۇتتىقتادى. شەتەلدە ءبىلىم الۋ جاس دارىندار ءۇشىن بولاشاقتاعى جەتىستىكتەرگە باستار ماڭىزدى قادام بولىپ، جاڭا حالىقارالىق مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، بيىل الماتىلىق وقۋشى ارمان سابىرجان الەمنىڭ ەڭ بەدەلدى وقۋ ورنى - گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءبىلىم گرانتىن جەڭىپ الدى.