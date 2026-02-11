ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ۇلىتاۋ وبلىسىندا سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ۇلىتاۋ وبلىسىندا سالىنۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ايتتى.
ءيا، شىندىعىندا مۇنداي تاپسىرما بار. قازىر اسا قاجەت تە. ويتكەنى، بىزدە تۇتىنۋ كولەمى ارتىپ كەلەدى. بۇگىندە اتالعان زاۋىتتى سالۋدىڭ بىرنەشە نۇسقاسى قاراستىرىلىپ جاتىر. ۇلىتاۋ وبلىسىندا سالىنۋى ىقتيمال. ساراپشىلىق قاۋىمداستىق ءتيىستى ەسەپتەۋلەر جۇرگىزىپ جاتىر. سوندىقتان دا تەحنيكالىق ءمان-جايى، سيپاتتاماماسى، ورنالاساتىن ورنى ناقتىلانعاننان كەيىن قوسىمشا حابارلانادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، زاۋىتتى قانداي قاراجات ەسەبىنەن سالۋ ماسەلەسى دە پىسىقتالىپ جاتىر.
- كەشە پرەزيدەنت ينۆەستيتسيا تارتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى تاپسىرما بەردى. الدىن الا دەرەككە سايكەس، بۇل نىسان سالىنعان جاعدايدا جىلىنا 10 ميلليون توننا مۇناي وڭدەيتىن بولادى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
وسىعان دەيىن گاز تاراتۋ كومپانيالارىنىڭ گاز قۇبىرىنا تىكەلەي قوسىلۋى زاڭنامالىق تۇرعىدا بەكىتىلەتىنى تۋرالى جازدىق.