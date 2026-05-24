ءتورت مىڭنان استام سارباز وتانعا ادال بولۋعا انت بەردى
استانا. KAZINFORM - سالتاناتتى ءىس-شارالار تاراز، گۆاردەيسك، جاركەنت، اباي، اقتاۋ، اتىراۋ، بەينەۋ جانە اقتوبە گارنيزوندارىنداعى «وڭتۇستىك»، «شىعىس» جانە «باتىس» وڭىرلىك قولباسشىلىقتارىنىڭ 19 اسكەري بولىمىندە ءوتتى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
وسى ايتۋلى كۇنى جاس ساربازداردى قولداۋعا قولباسشىلىق وكىلدەرى، قارۋلى كۇشتەردىڭ ارداگەرلەرى، جاۋىنگەرلەردىڭ جاقىندارى كەلدى.
ساربازدار جاس جاۋىنگەر كۋرسى بارىسىندا اسكەر تارتىبىنە بەيىمدەلىپ، جالپى اسكەري جارعىلاردى وقىپ، قارۋ- جاراقپەن جۇمىس ىستەۋ نەگىزدەرىن مەڭگەردى جانە جاۋىنگەرلىك دايىندىقتىڭ باستاپقى داعدىلارىن ۇيرەندى.
استانادا مەرزىمدى قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ سالتاناتتى اسكەري انت قابىلداۋ ءراسىمى «وتان انا» مونۋمەنتىنىڭ جانىندا ءوتتى. مۇندا 68665 اسكەري ءبولىمىنىڭ 137 ساربازى وتانعا ادال بولۋعا انت بەردى.
سالتاناتتى ءراسىم باستالعانعا دەيىن باسشىلىق، ءقادىرلى قوناقتار مەن اسكەري قىزمەتشىلەر ەسكەرتكىشكە گۇل شوقتارىن قويىپ، ەل ۇشىن قازا تاپقان باتىرلارعا قۇرمەت كورسەتتى.
ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرى قولباسشىسىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى پولكوۆنيك سايات بۋرباسوۆ ساربازداردى وسىنداي ماڭىزدى كۇنمەن قۇتتىقتادى.
- اسكەري انت - وتانعا ادال بولۋعا جانە ەل تاۋەلسىزدىگىن قورعاۋعا دايىن بولۋ ءۇشىن بەرىلەتىن سەرت. وسى كۇننەن باستاپ ار-نامىسقا تارتىپكە جانە ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ۇلكەن جاۋىنگەرلىك باۋىرلاستىقتىڭ ءبىر بولشەگىسىڭدەر. سەندەر وتان قورعاۋشى اتاعىن ابىرويمەن الىپ جۇرەتىندەرىڭە سەنىمدىمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
سالتاناتتى راسىمگە ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى دا كۋا بولدى. جينالعاندار مەملەكەتتىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋدىڭ ابىرويلى مىندەتىن اتقارۋشىلارعا دەگەن ماقتانىش پەن قۇرمەتتى سەزىنىپ، سالتاناتتى شارانى قىزىعۋشىلىقپەن تاماشالادى.
- مەن ءۇشىن انت بەرۋ - ومىرىمدەگى جاڭا كەزەڭنىڭ باستالۋى. وسى كۇنگە مۇقيات دايىندالدىق، ءقازىر ەل مەن جەردىڭ الدىندا جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنىپ وتىرمىز. وسى ساتتەن باستاپ اسكەري قىزمەتتى بارىنشا ابىرويمەن اتقارۋعا، جارعىنى قاتاڭ ساقتاۋعا جانە انتقا ادال بولۋعا دايىنمىن، - دەدى سارباز ازات شالاباي ۇلى.
قويان- قولتىق ۇرىس پەن ساپتىق دايىندىق ەلەمەنتتەرىن كورسەتۋ كەزىندە جاۋىنگەرلىك رۋح پەن ساپتىق ماشىقتى كورسەتكەن اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قويىلىمدارى كەلۋشىلەردى تاڭ قالدىردى.
- بۇگىن نەمەرەمنىڭ انت بەرگەنىن كورىپ، ءبىر قۋانىپ قالدىم. ءاربىر وتباسى ءۇشىن بالالارىنىڭ ءوز ەلىنىڭ ەر ازاماتى، ناعىز قورعاۋشىسى بولعانىن كورۋ ەرەكشە ءارى اسەرلى ءسات، - دەدى الماتىدان كەلگەن اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ ءبىرىنىڭ اجەسى روزا امرەيەۆا.
سالتاناتتى ءىس-شارانىڭ قىزعان شاعىندا قاتىسۋشىلار مەن كورەرمەندەرگە جارقىن اسەر قالدىرعان دروندار شوۋى بولدى.
قارۋلى كۇشتەردە كوكتەمگى اسكەرگە شاقىرىلعان ءتورت مىڭنان استام سارباز وتانىنا ادال بولۋعا انت بەرگەنىن ايتا كەتكەن ءجون.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىندە كوكتەمدە شاقىرىلعان ساربازدار انت قابىلداعان بولاتىن.