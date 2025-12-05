ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:41, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءتورت وبلىستاعى جول بولىكتەرىندە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 5-جەلتوقسان ساعات 19:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار رەسپۋبليكالىق جولداردا جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول».

    Түркістан облысында жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: видеодан алынған скрин

    اقمولا وبلىسى:

    «استانا - قاراعاندى – الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).

    قاراعاندى وبلىسى:

    «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن).

    جولدى 2025-جىلعى 6-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    سونداي-اق اباي وبلىسىندا ساعات 20:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-910 شاقىرىمى ارالىعىنداعى (پاۆلودار وبلىسىڭ شەكاراسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن) ۋچاسكەسىندە جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.

    جولدى 2025-جىلعى 6-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    پاۆلودار وبلىسىندا ساعات 20:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 427-587 شاقىرىمى ارالىعىنداعى (كەنجەكول اۋىلىنان اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن) ۋچاسكەسىندە جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.

    جولدى 2025-جىلعى 6-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستانداعى جولداردىڭ ءبىرى جابىلاتىنى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار