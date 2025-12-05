ءتورت وبلىستاعى جول بولىكتەرىندە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 5-جەلتوقسان ساعات 19:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار رەسپۋبليكالىق جولداردا جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول».
اقمولا وبلىسى:
«استانا - قاراعاندى – الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
قاراعاندى وبلىسى:
«استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن).
جولدى 2025-جىلعى 6-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
سونداي-اق اباي وبلىسىندا ساعات 20:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-910 شاقىرىمى ارالىعىنداعى (پاۆلودار وبلىسىڭ شەكاراسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن) ۋچاسكەسىندە جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
جولدى 2025-جىلعى 6-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
پاۆلودار وبلىسىندا ساعات 20:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 427-587 شاقىرىمى ارالىعىنداعى (كەنجەكول اۋىلىنان اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن) ۋچاسكەسىندە جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
جولدى 2025-جىلعى 6-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستانداعى جولداردىڭ ءبىرى جابىلاتىنى تۋرالى جازدىق.