ءتورت قارۋلى ادام كاددافيدىڭ ۇلى سەيف ءال-يسلامدى ءوز ۇيىندە ءولتىرىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ليۆيانىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ەلدىڭ باتىسىنداعى زينتان قالاسىنا جاقىن جەردە سەيف ءال- يسلام كاددافيدىڭ ءتورت قارۋلى ادامنىڭ قولىنان قازا تاپقانىن راستادى. بۇل تۋرالى euronews جازدى.
سەيف كاددافيدىڭ ساياسي كەڭەسشىسى ابدۋللا وسمان Facebook پاراقشاسىندا قىسقا حابارلاما جاريالاپ، بۇل فاكتىنىن راستادى. الايدا ول قاستاندىقتىڭ ءمان-جايى مەن ونى جاساعاندار تۋرالى ەشقانداي مالىمەت كەلتىرمەدى.
سەيف ءال-يسلام كاددافيدىڭ ساياسي كومانداسى ليۆيانىڭ بۇرىنعى مارقۇم كوشباسشىسىنىڭ ۇلىنىڭ قازاسىنا بايلانىستى رەسمي تۇردە كوڭىل ايتتتى.
«قازىرگى ۋاقىتتا سەيف ءال-يسلامنىڭ ءمايىتىن ەلگە قايتارۋ ماسەلەسى ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر»، دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
Al Hadath تەلەارناسىنىڭ كاددافي اۋلەتىنە جاقىن دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ءال-يسلام ءوز رەزيدەنتسياسىنىڭ جانىنداعى باقتا جۇرگەن كەزىندە اۋىر جاراقات العان. شابۋىل جاساعاندار تورتەۋ بولعان جانە ولار وقيعا ورنىنان دەرەۋ ءىز سۋىتىپ كەتكەن. ال Al Jazeera تەلەارناسى قاستاندىق جاسالار الدىندا كاددافيدىڭ ۇيىندەگى بارلىق بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ىستەن شىعارىلعانىن حابارلايدى.
ءوز كەزەگىندە ليۆيانىڭ ۇلتتىق بىرلىك ۇكىمەتىنىڭ قورعانىس مينيسترلىگىنە باعىناتىن 444- جاۋىنگەرلىك بريگادا كاددافيدىڭ ۇلكەن ۇلى قارۋلى قاقتىعىستار بارىسىندا قازا تاپقانىن العا تارتىپ وتىر. الايدا بريگادا جاۋىنگەرلەرى بۇل وقيعالارعا قاتىسى بارىن جوققا شىعاردى.
1972 -جىلعى ماۋسىم ايىندا دۇنيەگە كەلگەن سەيف ءال- يسلام ليۆيانى ۇزاق جىلدار باسقارعان ديكتاتوردىڭ ەكىنشى ۇلى بولعان. ول لوندون ەكونوميكا مەكتەبىندە دوكتورلىق دارەجەسىن قورعاپ، كاددافي رەجيمىنىڭ رەفورماتورى رەتىندە تانىلعان.
مۋاممار كاددافي 2011-جىلى ناتو قولداعان حالىقتىق كوتەرىلىس ناتيجەسىندە بيلىكتەن تايدىرىلىپ، 40 جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان باسقارۋدان كەيىن ەلدە باستالعان ازاماتتىق سوعىس بارىسىندا قازا تاپقان ەدى.
ال ونىڭ ۇلى سەيف ءال-يسلام 2015 -جىلى ولىم جازاسىنا كەسىلگەن. الايدا اراعا 2 جىل سالىپ ول بوستاندىققا شىقتى.