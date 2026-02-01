ءتورت جىل 6 ايعا سوتتالعان ارمەنيانىڭ بۇرىنعى مادەنيەت ءمينيسترى جازادان سىتىلىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيانىڭ بۇرىنعى مادەنيەت ءمينيسترى اسميك پوگوسيان 4 جىل 6 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، الايدا وعان راقىمشىلىق قولدانىلدى. سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى. بۇل تۋرالى ارمەنپرەسس اگەنتتىگى ارمەنيانىڭ باس پروكۋراتۋراسىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ارمەنيا باس پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2023 -جىلعى 18-قازاندا اسميك پوگوسياننىڭ 2012-2016 -جىلدارى ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارا وتىرىپ، قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەرىن مەملەكەت مۇددەسىنە قارسى پايدالانعانى انىقتالعان. ول قىلمىستىق توپقا ەريەۆان قالاسىنداعى پ. چايكوۆسكي اتىنداعى ورتا مۋزىكالىق مەكتەپكە تەگىن پايدالانۋعا بەرىلگەن جەر تەلىمىنەن بولىنگەن 300 شارشى مەتر جەردى زاڭسىز يەمدەنۋگە جاردەمدەسكەن.
2023 -جىلعى 27-قىركۇيەكتە پروكۋرور اسميك پوگوسيانعا قاتىستى جاريا قىلمىستىق قۋدالاۋ ءىسىن قوزعادى. ال 2023 -جىلعى 4-قازاندا بۇرىنعى مادەنيەت مينيسترىنە قاتىستى ءىس ءبولىنىپ، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى سوتقا جولداندى.
سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىلمىستىق سوتتىڭ 2025 -جىلعى 6-قاراشاداعى شەشىمىمەن اسميك پوگوسيان قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ، اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىققا كومەكتەسۋ جانە وعان ايداپ سالۋ باپتارى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، 4 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
سوت ۇكىمى بۇگىن، 31-قاڭتاردا زاڭدى كۇشىنە ەندى. الايدا سوتتىڭ شەشىمىمەن ايىپتالۋشى اسميك پوگوسيان جازادان بوساتىلدى. وعان 2018 -جىلعى 6-قاراشادا كۇشىنە ەنگەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ «ەرەبۋني-ەريەۆان قالاسىنىڭ نەگىزى قالانعانىنا 2800 جىل تولۋىنا جانە ارمەنيا ءبىرىنشى رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگى جاريالانعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي قىلمىستىق ىستەر بويىنشا راقىنشىلىق جاريالاۋ تۋرالى» زاڭىنىڭ 2-بابى 1-بولىگىنىڭ 2-تارماعى قولدانىلدى.