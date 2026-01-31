ق ز
    08:06, 31 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ءتورت جاسار جازۋشى

    سايد راشەد ءال- محەيري ەسىمدى بالاقاي 4 جاسىندا مەيىرىم تۋرالى بالالار كىتابىن شىعاردى. سول ەڭبەگى ءۇشىن ول رەكوردتار كىتابىنا «ەڭ جاس اۆتور» رەتىندە ەندى.

    بالا جازۋشى
    Фото: egemen.kz

    رەكورد 2023 -جىلى 9-ناۋرىزدا رەسمي تۇردە راستالعان. كىتاپتىڭ اتاۋى - «ءپىل مەن ايۋ». شىعارما سيۋجەتى جەڭىل. ياعني ءپىل مەن ايۋ دوس بولادى. ولار ءبىر- بىرىنە كومەكتەسىپ، اڭگىمە سوڭىندا مەيىرىمدىلىكتىڭ ماڭىزىن كورسەتەدى. «Guinness» مالىمەتىنشە، كىتاپتىڭ 1000 داناسى ساتىلعان.

    بەكزات قۇلشار

    egemen.kz

    الەم
