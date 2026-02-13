ءتور التايدا ءتورت بارىس ءجۇر
استانا. قازاقپارات - قاي كۇنى كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىندەگى جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ ءبولىمىن باسقاراتىن ەرىك قاسىموۆ حابارلاسىپ، ءسۇيىنشى سۇرادى. سويتسەم، سول باياعى سارىبەتتە ءتورت بىردەي قار بارىسى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپتى. راسىمەن، التاي تاۋىندا بارىستىڭ توپتاسىپ ءجۇرۋى سيرەك.
فوتوتۇزاق ارشاتى اۋىلىنىڭ ارعى جاعىنداعى سارىبەتكە قۇرىلعان. بارىستىڭ جەمى سول ماڭدا بولعان سوڭ جىمى دا سول جەردە. ونى جەرگىلىكتى ينسپەكتورلار ابدەن زەرتتەگەن، مەڭگەرگەن. تاۋتەكە جايلاعان جالاما بەتكەيدىڭ بيىگىندە بۇعان دەيىن دە بارىس بىرنەشە رەت سۋرەتكە تۇسكەن. بۇل جولعىسى تاڭعالارلىق. ءتورت بارىس دەپ وتىرعانىمىز، ءۇش كۇشىگىن ەرتكەن ۇرعاشى بارىس ەكەن. كۇشىك دەيمىز، بارىستىڭ بالاسىن قازاق الان دەسەدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە قارلى شىڭدا سىرعي باسىپ بارا جاتقان ىلبىستەردىڭ بەينەسىن كورىپ، دەرەۋ ارشاتى ورمانشىلىعىنىڭ اككى مامانى جومارت امانبايەۆقا قوڭىراۋ سوقتىق. 2014 -جىلدان بەرى التايدىڭ الا شۇبار پاتشاسىن باعىپ جۇرگەن ءادىلجان قاسىمحانوۆ، ماناربەك وماروۆ سىندى جىگىتتەر.
- جانىمدا بولات دەگەن جىگىت بار. فوتوتۇزاقتى تەكسەرۋگە بارىپ، بەينەتاسپالاردى اينالدىرىپ كورىپ وتىرمايمىز با، بالپاڭ باسىپ ءتورت بارىس كەتىپ بارا جاتىر. قۋانعانىمنان شاپالاقتاپ جىبەردىم. ءدال مۇنداي كادر بۇرىن- سوڭدى تۇسىرىلمەگەن. بۇل ۇلكەن قۋانىش، توككەن تەرىمىز اقتالدى، - دەيدى جومارت امانبايەۆ.
ءيا، ءبىر عانا كادرعا بولا تاۋدىڭ ۇشار باسىنا جاياۋ-جالپى جەتەدى. قيا بەتتە تايعاناقتاپ ءجۇرۋدىڭ ءوزى قيامەت. اۋا قىسىمى ەكى وكپەڭدى كۇيدىرسە، جالاما تاستار ادىمىڭدى اشتىرمايدى. سول ءۇشىن دە بارىس باققان باتىرلاردىڭ ەڭبەگى ەرەن. سونى ەلەستەتە وتىرىپ، جومارت امانبايەۆتان العان ماراپاتىڭىز بار ما ەدى دەسەم، گراموتام بار دەيدى. شىندىعىندا ناعىز ەڭبەك ادامدارى وسىلار. تابيعاتتى قىزعىشتاي قورىپ جۇرگەندەردىڭ ومىراۋلارىنا قانداي مەدال تاقسا دا جاراسار ەدى.
الايدا امانبايەۆ جولداس «جورتىپ جۇرگەن بارىستى ءتۇسىرۋدىڭ ءوزى ماعان ماراپات» دەمەسى بار ما؟ دەسە دە، التايدىڭ اڭ-قۇسىن تۇگەندەپ جۇرگەن مامانداردى ماراپاتتاپ وتىرۋ جوعارعى جاقتاعىلاردىڭ ويىندا جۇرسە ەكەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى، كاتونقاراعاي اۋدانى
مەرەي قاينار ۇلى
egemen.kz