ءتاتتىنى كوپ جەۋ ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنە اسەر ەتەتىنى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - ءتاتتى تاعامداردى شامادان تىس تۇتىنۋ كەيىن دۇرىس تاماقتانۋعا كوشكەننىڭ وزىندە ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنە ۇزاق مەرزىمدى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
مۇنداي قورىتىندىعا University of Technology Sydney زەرتتەۋشىلەرى كەلدى. زەرتتەۋ nutritional Neurosciencە جۋرنالىندا جاريالاندى.
عالىمدار مايلى ءارى ءتاتتى تاعامداردىڭ ميعا اسەرىنە ارنالعان جانۋارلارعا جۇرگىزىلگەن 27 ەكسپەريمەنتتىڭ ناتيجەسىن تالداعان. زەرتتەۋ بارىسىندا جانۋارلاردىڭ ءبىر بولىگى زياندى راتسيوننان كەيىن پايدالى تاماقتانۋعا كوشىرىلىپ، ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ قالپىنا كەلۋى باقىلانعان.
ناتيجەسىندە دۇرىس تاماقتانۋ جادىنىڭ جۇمىسىن بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە جاقسارتقانى انىقتالدى. الايدا اسەر بۇرىنعى راتسيون قۇرامىنا بايلانىستى بولعان. مايى كوپ تاعامنان كەيىن ەستە ساقتاۋ قابىلەتى جاقسىراق قالپىنا كەلگەنىمەن، قانت مولشەرى جوعارى راتسيوننان نەمەسە ماي مەن قانت قاتار كوپ بولعان جاعدايدا جادى الدەقايدا ناشار قالپىنا كەلگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اسەرگە اسىرەسە گيپپوكامپ، ياعني وقۋ مەن ەستە ساقتاۋعا جاۋاپ بەرەتىن مي بولىگى سەزىمتال بولۋى مۇمكىن.
عالىمدار ءتاتتى تاعامداردى ۇزاق ۋاقىت بويى شامادان تىس تۇتىنۋدىڭ سالدارى بۇرىن ويلاعاننان دا تۇراقتى بولۋى ىقتيمال ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
