ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:53, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ءۇندىستانداعى جارىلىس سالدارىنان 17 ادام مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - جارىلىس ناگپۋر قالاسىنداعى جارىلعىش زاتتار وندىرەتىن زاۋىتتا بولدى.

    Үндістан зауытындағы жарылыс
    Фото: Анадолы

    Anadolu اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، ءۇندىستاننىڭ ماحاراشترا شتاتىنداعى جارىلعىش زاتتار وندىرەتىن زاۋىتتا بولعان جارىلىس سالدارىنان 17 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 18 ادام جارالاندى.

    بۇل تۋرالى ماحاراشترا شتاتىنىڭ باس ءمينيسترى ديەۆەندرا فادناۆيس جەكسەنبى، 1- ناۋرىز كۇنى امەريكالىق X كومپانياسىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، جارىلىس ناگپۋر قالاسىنداعى جارىلعىش زاتتار وندىرەتىن زاۋىتتا بولعان.

    سونداي-اق مينيستر قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانىن جانە وقيعاعا بايلانىستى جان- جاقتى تەرگەۋ باستالعانىن اتاپ ءوتتى.

    جارىلىستىڭ سەبەبى ازىرگە حابارلانعان جوق.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، اقپان ايىننىڭ باسىندا ءۇندىستاندا كومىر شاحتاسىنداعى جارىلىستان 15 كەنشى قازا تاپتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
