ءۇندىستاندا التى 8 دەن تۇراتىن اۆتوكولىك ءنومىرى 130 مىڭ دوللارعا ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاندا HR88B8888 اۆتوكولىك تىركەۋ ءنومىرى رەكوردتىق باعامەن - 11,7 ميلليون ءۇندى رۋپييىنە (شامامەن 130 مىڭ ا ق ش دوللارىنان اسا) ساتىلدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ءنومىر حاريانا شتاتىندا ونلاين- اۋكسيون ارقىلى ساتىلعان. ونداعى ارىپتەر مەن ساندار كومبيناتسياسى ەرەكشە تارتىمدى. ياعني B ءارپى ءبىر قاراعاندا 8 سانىن ەسكە تۇسىرەدى، ال جالپى كومبيناتسيا التى سەگىزدىڭ قاتارىن قۇرايدى. نۋمەرولوگياعا سايكەس، 8 سانى بايلىق، تابىس پەن وركەندەۋمەن بايلانىستى.
ءساۋىر ايىندا ميللياردەر ۆەنۋ گوپالاكريشنان KL07DG0007 ءنومىرىن 4,6 ميلليون ءۇندى رۋپييىنە (شامامەن 50 مىڭ دوللاردان اسا) ساتىپ العان ەدى. سوڭعى ساندار دجەيمس بوندتىڭ كودتىق ءنومىرىن ەسكە تۇسىرەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، Apple كومپانياسى ءۇندىستاننان رەسەيگە iPhone ساتىلسا، ايىپپۇل سالاتىنىن ەسكەرتتى.
ال «تيتانيكتە» قازا تاپقان جولاۋشىنىڭ ساعاتى اۋكسيوندا 2,3 ميلليون دوللارعا ساتىلدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى