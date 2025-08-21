ق ز
    14:25, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    ءۇندىستان ورتا قاشىقتىقتاعى بالليستيكالىق زىمىراندى سىناقتان وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاندىق اسكەريلەر Agni-5 كونتينەنتارالىق بالليستيكالىق زىمىرانىنىڭ جاڭا نۇسقاسى ورتاشا قاشىقتىقتاعى بالليستيكالىق زىمىراندى ءساتتى سىناقتان وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Hindustan Times.

    Үндістан орта қашықтықтағы баллистикалық зымыранды сынақтан өткізді
    Фото: ANI

    حابارلاماعا سايكەس، سىناق وديشا شتاتىنداعى زىمىران پوليگونىندا وتكىزىلگەن.
    زىمىراننىڭ بۇل نۇسقاسىن قورعانىس زەرتتەۋلەرى مەن ازىرلەمەلەر ۇيىمى دايىنداعانى اتاپ ءوتىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا Agni-5 زىمىرانىنىڭ ماكسيمالدى قاشىقتىعى 7 مىڭ شاقىرىمعا جۋىقتاسا، ونى 7,5 مىڭ شاقىرىمعا جەتكىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ءۇندىستان قىسقا قاشىقتىققا ارنالعان ەكى بالليستيكالىق زىمىران - Prithvi-II جانە Agni-I ءدىڭ سىناقتىق ۇشىرۋلارىن ءساتتى جۇزەگە اسىرعانى جايلى جازعان ەدىك.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
