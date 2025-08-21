14:25, 21 - تامىز 2025 | GMT +5
ءۇندىستان ورتا قاشىقتىقتاعى بالليستيكالىق زىمىراندى سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاندىق اسكەريلەر Agni-5 كونتينەنتارالىق بالليستيكالىق زىمىرانىنىڭ جاڭا نۇسقاسى ورتاشا قاشىقتىقتاعى بالليستيكالىق زىمىراندى ءساتتى سىناقتان وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Hindustan Times.
حابارلاماعا سايكەس، سىناق وديشا شتاتىنداعى زىمىران پوليگونىندا وتكىزىلگەن.
زىمىراننىڭ بۇل نۇسقاسىن قورعانىس زەرتتەۋلەرى مەن ازىرلەمەلەر ۇيىمى دايىنداعانى اتاپ ءوتىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا Agni-5 زىمىرانىنىڭ ماكسيمالدى قاشىقتىعى 7 مىڭ شاقىرىمعا جۋىقتاسا، ونى 7,5 مىڭ شاقىرىمعا جەتكىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءۇندىستان قىسقا قاشىقتىققا ارنالعان ەكى بالليستيكالىق زىمىران - Prithvi-II جانە Agni-I ءدىڭ سىناقتىق ۇشىرۋلارىن ءساتتى جۇزەگە اسىرعانى جايلى جازعان ەدىك.