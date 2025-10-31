ءماجىلىس دەپۋتاتى: بەنزين تاپشىلىعى تىعىرىعىنان شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى شىعارا الادى
استانا. KAZINFORM - شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا كۆوتا بەلگىلەپ بەرۋ كەرەك. بۇل تۋرالى BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ەرگەشبايەۆ ايتتى.
- ەلىمىزدە ءۇش ۇلكەن مۇناي وڭدەيتىن زاۋىت بار. مەملەكەت باسشىسى بىرنەشە مارتە سولاردى قايتا جاڭارتۋ، جابدىقتاۋ، مۇناي كولەمىن ارتتىرۋ كەرەكتىگىن ايتىپ، تاپسىرمالار بەرگەن بولاتىن. 2025 -جىلى وسى ءۇش زاۋىت مۇناي وڭدەۋ كولەمىن 17 ميلليون توننادان 26 ميلليون تونناعا جەتكىزۋ كەرەك بولاتىن. جوسپار بار ەدى. وكىنىشكە قاراي قازىرگى تاڭدا ول زاۋىتتاردىڭ وڭدەۋ كولەمىن ونداي دەڭگەيگە جەتىزۋ جوسپارلارى دا جوق. سودان كەيىن، نەگە ەكەنىن بىلمەيمىز، كوكتەم مەن كۇزدە جوندەۋگە جابىلىپ قالادى. ارينە بۇل امال جوقتىڭ ارەكەتى شىعار. ءبىراق، باسقا دا تاسىلدەردى قاراستىرۋ قاجەت، - دەدى دەپۋتات.
وسى ورايدا ول ەلىمىزدە 50 دەن استام شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى بار ەكەنىنە نازار اۋدارتتى.
- كوبى باتىستا، قىزىلوردا جاقتا ورنالاسقان، تارازدا دا بار. ءبىراق شيكىزاتتارى جوق. ولاردىڭ ىشىندە 20 دان استامى ناقتى جۇمىس ىستەپ تۇر. وكىنىشكە قاراي، ولارعا مۇناي كۆوتاسى قاراستىرىلماعان، بەرىلمەيدى. ولار مۇنايدى جاڭا كومپانيالار جەر قويناۋىن بۇرعىلاپ جاتقان كەزدە، مۇناي كولەمى ناقتى بەتىلمەگەن كەزدە عانا الادى. ەگەر ولارعا كۆوتا بەرىلسە، زاۋىتتارىن جاڭعىرتىپ، جابدىقتاپ جۇمىس ىستەيتىن ەدى. مۇنى وزدەرى دە ايتىپ وتىر. ولاردىڭ قازىردىڭ وزىندە ەۋرو-5، ەۋرو-6 بەنزينىن شىعارۋعا مۇمكىندىكتەرى بار. ءدال قازىرگى كەزدە وسى شاعىن مۇناي زاۋىتتارى ءبىزدى تىعىرىقتان شىعارار ەدى، - دەدى ول.
ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلىمىز جانار-جاعارماي تاپشى كەزدە رەسەيدەن الاتىنىن، ال قازىر كورشى ەلدە دە احۋال قيىن ەكەنىن ايتادى.
- كۇزگى جيىن-تەرىم امان-ەسەن ءوتىپ جاتىر. ەندى كوكتەمگى ەگىستىك جۇمىستارىندا جاعداي قالاي بولماق. سوندىقتان قازىردەن باستاپ كۆوتا بەلگىلەپ بەرسە، شاعىن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتار جانار- جاعارماي شىعارۋعا دايىن. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇنى قاتاڭ باقىلاۋعا الۋى ءتيىس، - دەدى مۇرات ەرگەشبايەۆ.
اۆتور
مارلان جيەمباي