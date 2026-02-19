09:09, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
ءجۇرسىن ەرمان «قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» اتاعىنا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - ايتىس ونەرىنىڭ جاناشىرى، كورنەكتى قالامگەر، اقىن جانە قوعام قايراتكەرى ءجۇرسىن ەرمانعا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن «قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» اتاعى بەرىلدى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ماراپات ۇلتتىق ادەبيەت پەن ايتىس ونەرىن دامىتۋعا سىڭىرگەن ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن تابىستالدى.
- قۇرمەتتى اتاق اقىننىڭ 75 جاسقا تولعان مەرەيتويىندا سالتاناتتى تۇردە تاپسىرىلدى. بۇعان دەيىن ءجۇرسىن ەرمان «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» اتاعىنا يە بولىپ، قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇقاعالي ماقاتايەۆ اتىنداعى سىيلىعىمەن ەكى مارتە ماراپاتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن ءجۇرسىن ەرمان « ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى» اتانعانىن جازعانبىز.