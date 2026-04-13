ءشيتى مىلتىق پەن تۇيە زەڭبىرەك
قىزىلوردا تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە كورگەن ادامدى قىزىقتىراتىن جادىگەرلەر قاتارىندا تۇيە زەڭبىرەك پەن ءشيتى مىلتىق تۇر.
كەزىندە سىردا بيلىك جۇرگىزگەن قوقان حاندىعىنان قالعان زەڭبىرەكتەر داريا جاعالاۋىنان تابىلىپتى. ال 2 عاسىرلىق تاريحى بار ءشيتى مىلتىق ءبىر اۋلەتتى عانا ەمەس، تۇتاس اۋىلدى اشتىقتان امان الىپ قالعان قارۋ.
شىعىس حالىقتارىندا زەڭبىرەك XVII- XVIII عاسىرلاردان باستاپ قولدانىلىپ كەلگەنى بەلگىلى. XVIII عاسىردا بۇقاردى باعىندىرعان يراننىڭ ءنادىر شاحىندا وسى قۋاتتى قارۋ كوپ بولعان دەگەن دەرەك بار. جاڭا قارۋ سول تۇستا قازاق دالاسىنا لاپ قويعان جوڭعارلاردا دا از بولماعانى بەلگىلى. ال وبلىستىق مۋزەيدە تۇرعان زەڭبىرەكتەر- قوقان حاندىعىنان قالعان مۇرالار.
وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ عالىم- حاتشىسى اسحات سايلاۋ قازاق دالاسىندا حالقىمىزدىڭ جاۋىنگەرلىك ونەرىن جاڭا ساتىعا كوتەرىپ، سول تۇستاعى ءىرىلى- ۇساقتى ۇرىستاردا جەڭىسكە جەتۋگە سەپ بولعان قارۋدى كەنەسارى قاسىم ۇلى ⅩⅨ عاسىرداعى ۇلت-ازاتتىق كوتەرىلىسىندە ءجيى قولدانعانىن ايتادى.
«قازىر قورىمىزدا 8 زەڭبىرەك بار. باستاپقىدا ءبىز بۇلاردى ورىس قارۋى دەگەن بايلام جاساپ، سول باعىتتا ىزدەنىپ كورگەنبىز. كەيىننەن بۇلاردىڭ قوقان زەڭبىرەگى ەكەنىن بىلدىك. وتكەن عاسىردىڭ الپىسىنشى جىلدارىنىڭ سوڭىندا قارۋلاردى مۋزەيگە وتكىزگەن ادامداردىڭ كوپشىلىگى ولاردى داريا جاعالاۋىنداعى قۇمنان تاپقانىن كورسەتىپتى. توپىراققا قاراعاندا قۇمدا قالعان زات جاقسى ساقتالادى. سونىڭ ارقاسىندا قۇندى مۇرالار بۇلىنبەي، بۇگىنگە جەتىپ وتىر»، دەيدى عالىم.
ال ەكى عاسىرلىق تاريحى بار ءشيتى مىلتىقتىڭ يەسى وسىدان 80 جىلداي بۇرىن ومىردەن وتكەن بەكجان دوسىباي ۇلى ەكەن. قازالى وڭىرىنە اتقان وعى ءمۇلت كەتپەيتىن اڭشى رەتىندە تانىمال بولعان ول كەڭەس وداعى ورناعان سوڭ اڭشىلار قوعامىنا تىركەلىپ، اۋلاعان اڭدارىن سول مەكەمەگە تاپسىرىپ وتىرىپتى. ەلدى اشتىق جايلاعان تۇستا اۋىلعا دا تالعاجاۋ تاۋىپ بەرگەن مەرگەن جەرگىلىكتى اتقامىنەرلەردىڭ قىسىمىنان قاشىپ، قاراقالپاق جەرىنە وتكەن كەزى دە بولعان ەكەن. كەيىننەن ەلگە ورالىپ، 1947-جىلى ومىردەن وتەدى.
كوزدەگەنىن قۇر جىبەرمەيتىن مەرگەننىڭ سەرىگىنە اينالعان ءشيتى مىلتىقتىڭ جاسالعانىنا ەكى عاسىردان اسىپتى. ۇلى ساقىباي ەكىمىڭىنشى جىلدار باسىندا مىلتىقتى، بىتىراسى بار وقشانتايدى، قۇستىڭ توماعاسىن قازالى اۋداندىق مۋزەيىنە وتكىزىپ، كەيىننەن مىلتىق وبلىس ورتالىعىنا جەتكەن.
اسحات سايلاۋ سول كەزەڭدە سوعىلعان مىلتىقتاردىڭ ۇڭعىسى ورتا ازيادان، وت بەرگىشى ەۋروپادان اكەلىنگەنمەن، قۇنداعى وزىمىزدە جاسالعانىن ايتادى. بۇل قازاق دالاسىندا جاۋىنگەرلىك ونەر ۇدايى جەتىلدىرىلىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
مۇرات جەتپىسبايەۆ
قىزىلوردا
