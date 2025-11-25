ءۇش قالادا قوقىس جاعاتىن زاۋىتتار سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءۇش ءىرى قالاسىندا قوقىس جاعاتىن زاۋىتتار سالىنادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى جومارت اليەۆ ءمالىم ەتتى.
- استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا تولىقتاي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن 3 قوقىس ورتەيتىن زاۋىت سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بيىل ينۆەستورلارمەن ءتيىستى كەلىسىمدەرگە قول قويدىق. ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى - 293 ميلليارد تەڭگە. قۇرىلىس مەرزىمى - 2 جىل، - دەدى ج. اليەۆ ۇكىمەت وتىرىسى قالدىقتاردىڭ بارلىق ءتۇرىن باسقارۋ جونىندەگى تۇجىرىمداما جوباسىن تانىستىرۋ كەزىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇجىرىمدامانى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قالدىقتاردى باسقارۋ جۇيەسىن ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان نىعايتۋ قاجەت. حالىقارالىق تاجىريبەگە سايكەس، «جاسىل دامۋعا» قالدىقتاردى باسقارۋدىڭ ۇلتتىق ورتالىعى مارتەبەسىن بەرۋ كوزدەلىپ وتىر. ۇلتتىق ورتالىق سالانى سيفرلاندىرۋ، سەنىمدى ستاتيستيكانى قالىپتاستىرۋ، قالدىقتىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋ جانە بيزنەس پەن ينۆەستورلار ءۇشىن اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇل قالدىقتى باسقارۋدىڭ زاماناۋي، ستاندارتتالعان جانە ءتيىمدى جۇيەسىنە كوشۋ ءۇشىن قاجەت.
تۇجىرىمداما جوباسىندا قالدىقتى جۇيەلى باسقارۋعا كوشۋدى كورسەتەتىن مىناداي نىسانالى ينديكاتورلار كوزدەلگەن:
- راديواكتيۆتى قالدىقتى قوسپاعاندا، قالدىقتىڭ بارلىق تۇرلەرىن 100 پروتسەنتكە تۇگەندەۋ؛
- ونەركاسىپتىك قالدىقتاردى قايتا پايدالانۋ ۇلەسىن 10 پايىزعا ارتتىرۋ؛
- پوليگونعا جىبەرىلەتىن كوممۋنالدىق قالدىق كولەمىن كەمىندە 10 پروتسەنتكە تومەندەتۋ.
- وسى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ءتيىستى ءىس-شارالار جوسپارى ازىرلەندى. ونى ورىنداۋ ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كەلىسىلگەن جۇمىسىن تالاپ ەتەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەلدە كوممۋنالدىق سەكتورداعى قالدىقتاردىڭ 25 پايىزى عانا قايتا وڭدەلەدى.