ءبىزدىڭ مىندەت - جاڭا بۋىن تەحنولوگياسى كومەكشى قۇرال بولاتىن ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋ - جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ەلوردادا وتكەن «سيفرلىق داۋىردەگى مەكتەپ ءبىلىمى: باستى ترەندتەر مەن تالاپتار» XIV حالىقارالىق كونفەرەنسيا اياسىندا حالىقارالىق جەتەكشى ساراپشىلارمەن كەزدەسىپ، جاڭا بۋىن تەحنولوگيالارىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.
قازاقستاندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاڭا تەحنولوگيالىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ بويىنشا كەشەندى باستامالار مەن جوبالار قولعا الىندى.
مينيسترمەن كەزدەسۋگە بريتاندىق ءبىلىم بەرۋدەگى ج ي سالاسىنداعى ساراپشى دەن فيتسپاتريك، Bedrock Ay، Diverse Ay نەگىزىن قالاۋشى جانە باس ديرەكتورى تودجۋ ديۋك، اۋستراليالىق كەرتين ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىنىڭ جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى زەرتتەۋلەر جونىندەگى ديرەكتورى كوك-سينگ تانگ، ادەلايدا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى پروفەسسورى رايان بەيكەر، سونداي-اق «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» د ب ب ۇ- نىڭ باسقارما ءتوراعاسى ءانۋار جانعوزين قاتىستى.
كەزدەسۋدە قاتىسۋشىلار سيفرلىق ترانسفورماتسيا جاعدايىنداعى مەكتەپ ءبىلىمىنىڭ قازىرگى ۇردىستەرى، سىن-قاتەرلەرى مەن پەرسپەكتيۆالارى، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ دامۋىنا ءتيىمدى باعىتتاپ پايدالانۋ جونىندە پىكىر الىستى.
- ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكت پەن تەحنولوگيالىق جاڭالىقتاردى ەنگىزۋدە نەگىزگى ءرول ءاردايىم مۇعالىمگە بەرىلۋى قاجەت. شىنايى ءبىلىمنىڭ ءمانى - ادامنىڭ زەردەسى، ادالدىعى مەن جۇرەك جىلۋىندا. ءبىزدىڭ مىندەت - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە جاساندى ينتەللەكتىنى ءتيىمدى پايدالانا وتىرىپ، جاڭا بۋىن تەحنولوگياسى كومەكشى قۇرال بولاتىن ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋ، - دەدى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى.
سونداي-اق، قاتىسۋشىلار جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋدا ءبىلىم الۋشىلار تاراپىنان اكادەميالىق ادالدىقتىڭ ساقتالۋىن كۇشەيتۋ جولدارىن بىرلەسىپ تالقىلادى. حالىقارالىق ساراپشىلار جاڭا بۋىن تەحنولوگيالارىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ بويىنشا ءوز كوزقاراستارىن ۇسىندى.
- قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە جانە وقۋشىلاردى جاڭا تەحنولوگيالىق داۋىرگە قاجەتتى زاماناۋي قۇرالدار مەن داعدىلارمەن قامتاماسىز ەتۋگە دەگەن تالپىنىسى ەرەكشە اسەر قالدىردى، - دەيدى ساراپشى دەن فيتسپاتريك.
ايتا كەتۋ كەرەك، ەلىمىزدە بۇگىندە جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقىتۋدى دەربەستەندىرۋگە باعىتتالعان «Ay Kitap» پلاتفورماسى ىسكە قوسىلىپ، «Day of Ay» ونلاين-ادىستەمەلىك كەشەنى ازىرلەندى. جاساندى ينتەللەكتتى قاۋىپسىز ءارى ءادىل قولدانۋ ماقساتىندا ەتيكالىق ستاندارتتار بەكىتىلدى. پەداگوگتەردىڭ جاساندى ينتەللەكتتى ءتيىمدى قولدانۋ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءۇش دەڭگەيلى وقىتۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. سونىمەن قاتار مينيسترلىكپەن جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ دەڭگەيىن باعالايتىن ۇلتتىق قۇرال دايىندالىپ جاتىر.