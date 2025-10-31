ءبىز تاتارستاننىڭ قازاقستانداعى بارلىق باستاماسىن قولدايمىز - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رايسى رۋستام ميننيحانوۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ رۋستام ميننيحانوۆتى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رايسى بولىپ قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسىن، ەلىمىز بەن تاتارستان وڭىرلەرىنىڭ ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا بەلسەنە اتسالىسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- 12-قاراشا كۇنى ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارامىز. بۇل ەكى ەل قارىم-قاتىناسىنداعى ايتۋلى كەزەڭ دەپ سانايمىز. ىنتىماقتاستىعىمىزدى ودان ءارى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن ماڭىزدى قۇجاتتارعا قول قويىلادى. ءسىزدىڭ سولتۇستىك قازاقستان جانە قوستاناي وبلىستارىن ارالاپ كەلگەنىڭىزدى بىلەمىن. قازاقستان اۋماعىندا كاسىپورىندار اشۋعا قاتىستى جوسپارىڭىز بار. ءبىز تاتارستانىڭ قازاقستانداعى بارلىق باستاماسىن قولدايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ماشينا جاساۋ، مۇناي-گاز حيمياسى جانە وعان قاجەتتى بولشەكتەر شىعارۋ سالالارىندا تابىستى ىقپالداستىق ورناعانىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت «كاماز» جانە «تاتنەفت» كومپانيالارىمەن بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت دەپ سانايدى.
رۋستام ميننيحانوۆ قازاقستانعا شاقىرعانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، بيزنەس، ونەركاسىپ، ءبىلىم بەرۋ جانە مادەنيەت سالالارىنداعى بايلانىستاردى ىلگەرىلەتۋگە نيەتتى ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆپەن كەزدەستى.