ءبىر وقۋشىنىڭ تاماقتانۋىنىڭ ورتاشا قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - وڭىرلەر اراسىندا ازىق-تۇلىك ونىمدەرى باعاسىنىڭ دەڭگەيىندە ەداۋىر ايىرماشىلىق بار.
بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، وڭىرلەر اراسىندا دا، جەكەلەگەن وبلىستاردىڭ ىشىندە دە ازىق-تۇلىك ونىمدەرى باعاسىنىڭ دەڭگەيىندە ەداۋىر ايىرماشىلىق بار ەكەنى بايقالادى. مەكتەپتەگى تاماقتاندىرۋدىڭ قۇنى ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىكتەرى مەن ونىڭ ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ قالىپتاستىرىلادى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ساتىلاتىن تاعامدار مەن ونىمدەردىڭ قۇنى قاعيدالارعا سايكەس جانە اعىمداعى ينفلياتسيا دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ ايقىندالادى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ دەرەگىنشە، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار باعا ديناميكاسى مەن ستاتيستيكالىق دەرەكتەر نەگىزىندە مەكتەپتەگى تاماقتانۋ قۇنىن قايتا قارادى.
- تاماق تانۋدىڭ ورتاشا قۇنى ءبىر ءبىلىم الۋشىعا 775 تەڭگە (2024-جىلدىڭ باسىندا - 635 تەڭگە، 2025-جىلى - 697 تەڭگە). بۇل كورسەتكىش جىل سايىن ينفلياتسيا دەڭگەيىنە سايكەس يندەكستەلەدى. سونىمەن بىرگە، كاسىپكەرلىك كودەكسكە سايكەس (17-باپ) قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ، اتاپ ايتقاندا وتاندىق تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ءوندىرىسىن دامىتۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋ شارالارى قاراستىرىلعان. قاعيدالارعا سايكەس ءونىم بەرۋشىنى تاڭداۋدا سوڭعى جەتى جىلداعى ءتيىستى وڭىردەگى جۇمىس تاجىريبەسى ەسكەرىلە وتىرىپ، جەرگىلىكتى ازىق-تۇلىك وندىرۋشىلەرىنە باسىمدىق بەرىلەدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردە تاماقتانۋ تالاپتارى جاڭارتىلعان ەدى.