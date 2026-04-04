ءبىر اپتا سويلەمەسەك نە بولادى؟
استانا. KAZINFORM - ادام كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 16 مىڭعا جۋىق ءسوز ايتادى. الايدا عالىمدار بىرنەشە كۇن بويى ادەيى ءۇنسىز قالۋدىڭ ميعا اسەرى ەرەكشە ەكەنىن انىقتاعان. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، تىنىشتىق پەن سويلەمەۋ تەك دەمالىس ەمەس، جۇيكە جۇيەسىن «قايتا جانداندىراتىن» قۇرال بولۋى مۇمكىن.
العاشقى كۇندەرى اعزا بۇل وزگەرىسكە بىردەن بەيىمدەلە المايدى. سويلەۋ توقتاعان كەزدە مي ىم-يشارا، ميميكا، جازۋ سياقتى بالاما بايلانىس تاسىلدەرىن ىزدەي باستايدى.
بۇل كەزەڭدە: سترەسس گورمونى كورتيزول دەڭگەيى جوعارىلايدى؛ وي اعىمى كۇشەيىپ، ىشكى «ديالوگ» پايدا بولادى؛ ەستۋ قابىلەتى جاقسارىپ، بۇرىن بايقالماعان دىبىستار انىق ەستىلەدى.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، تىنىشتىق ميدىڭ ماڭىزدى بولىگى گيپپوكامپ جۇمىسىنا وڭ اسەر ەتەدى. ءدال وسى ايماقتا جاڭا نەيروندار ءتۇزىلۋى مۇمكىن، بۇل ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەدى.
ءۇشىنشى- ءتورتىنشى كۇنگە قاراي جاعداي وزگەرە باستايدى. كوپ ادام مازاسىزدىقتىڭ ازايعانىن جانە زەيىننىڭ جاقسارعانىن بايقايدى. بۇل ميدىڭ تىنىش كۇيدە بەلسەندى بولاتىن جۇيەسىنىڭ قايتا رەتتەلۋىنە بايلانىستى. بۇل كەزدە سترەسس دەڭگەيى تومەندەيدى؛ ءبىر نارسەگە جاقسىراق دەن قويا باستايمىز؛ ەموتسيالاردى ءتۇسىنۋ قابىلەتى ارتادى.
اپتانىڭ اياعىنا قاراي اسەرى تەرەڭدەي تۇسەدى، ەموتسيالىق تۇراقتىلىق قالىپتاسادى، ويلاۋ ايقىندالىپ، كۇردەلى ماسەلەلەردى شەشۋ جەڭىلدەيدى، ۇيقى مەن جۇرەك ىرعاعى جاقسارادى.
دەگەنمەن، ماماندار ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاسايدى: مۇنداي ناتيجەلەر تەك ەرىكتى تۇردە جانە ءقاۋىپسىز ورتادا بايقالادى. ەگەر ادام ءماجبۇرلى تۇردە وقشاۋلانسا نەمەسە الەۋمەتتىك قولداۋدان ايىرىلسا، كەرىسىنشە كۇيزەلىس كۇشەيۋى مۇمكىن.
قورىتىندىلاي كەلە، ءبىر اپتا ۇنسىزدىك ميستيكالىق تاجىريبە ەمەس، جۇيكە جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ءبىر ءتاسىلى. تىنىشتىق ميدىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، سترەسستى ازايتادى. ءبىراق ەڭ باستىسى - ۇنسىزدىكتى قالاي قولداناتىنىڭىزدا، سانالى تۇردە، ءوزىڭىزدى تۇسىنۋگە باعىتتالعان تىنىشتىق ەڭ ءتيىمدى ناتيجە بەرەدى.