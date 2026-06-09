ءبيبىسارا اساۋبايەۆا FIDE رەيتينگىندە ايەلدەر اراسىندا كوش باستادى
استانا. قازاقپارات – 8-ماۋسىمدا حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسى (FIDE) Norway Chess Women تۋرنيرى اياقتالعاننان كەيىن الەمدىك رەيتينگتىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسىن جاريالادى. سوعان سايكەس، قازاقستاندىق گروسسمەيستەر ءبيبىسارا اساۋبايەۆا ايەلدەر اراسىنداعى رەيتينگتە كوش باستادى.
FIDE مالىمەتىنشە، رەيتينگكە اسەر ەتەتىن Norway Chess Women تۋرنيرى (FIDE Women’s Circuit ەسەپتەۋىنە كىرەتىن ەكى جارىستىڭ ءبىرى) بيىلعى مامىر-ماۋسىم ايلارىنداعى جالپى كەستەدەگى كۇشتەردىڭ اراقاتىناسىن ايتارلىقتاي وزگەرتتى.
- ءبيبىسارا اساۋبايەۆا بۇل تۋرنيردەگى جەڭىسىنىڭ ارقاسىندا 29,7 ۇپاي جيناپ، جالپى ەسەپتە ءبىرىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. ودان كەيىن 21,6 ۇپايمەن قىتايلىق شاحماتشى جۋ جينەر ەكىنشى ورىنعا شىقتى. ەكەۋى دە بۇرىنعى كوشباسشى ۆايشالي رامەشبابۋدان وزىپ كەتتى، ول قازىر ءۇشىنشى ورىندا، - دەلىنگەن FIDE حابارلاماسىندا.
ەرلەر اراسىندا كوشباسشىلىقتى وزبەكستاندىق نوديربەك ابدۋساتتوروۆ ساقتاپ قالدى.
- مامىر ايىنداعى تۋرنيرلەردەن كەيىن نوديربەك ابدۋساتتوروۆ FIDE Circuit 2026-2027 جارىسىندا جاۆوحير سينداروۆتان ءسال عانا الدا تۇر. ابدۋساتتوروۆ TePe Sigeman تۋرنيرىندە 7,25 ۇپاي جيناسا، سينداروۆ Super Chess Classic Romania جارىسىندا 8,53 ۇپاي الىپ، اراقاشىقتىقتى قىسقارتتى، - دەپ اتاپ ءوتتى فەدەراتسيا.
ءۇشىنشى ورىندا Super Rapid and Blitz Poland جانە Super Chess Classic Romania تۋرنيرلەرىندە جالپى 28,93 ۇپاي جيناعان امەريكالىق گروسسمەيستەر فابيانو كارۋانا قالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ءبيبىسارا اساۋبايەۆا Norway Chess Women-دە كوش باستاعان بولاتىن.
ول Norway Chess Women 2026 حالىقارالىق شاحمات تۋرنيرىنىڭ دە جەڭىمپازى.