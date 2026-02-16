ءبيبىسارا اساۋبايەۆا شاحماتتان 12-الەم چەمپيونىن جەڭدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا ءوزىنىڭ تاعى ءبىر جەتىستىگىمەن ءبولىستى.
- مەن 12- الەم چەمپيونى الەكساندرا كوستەنيۋكتى جەڭدىم. جەڭىسكە جەتۋ ءارقاشان جاعىمدى، اسىرەسە ەگەر بۇل 2027 -جىلى ۆايسسەنحاۋس قالاسىندا وتەتىن كەلەسى الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋعا كەپىلدىك بەرسە. تاماشا تۋرنير ءۇشىن راقمەت! كەلەسى جىلى وسىندا ورالۋدى اسىعا كۇتەمىن، - دەپ جازدى اساۋبايەۆا Instagram جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
ايتا كەتۋ كەرەك، رەسەيلىك جانە شۆەيتساريالىق شاحماتشى الەكساندرا كوستەنيۋك باسقا دا اتاقتارعا يە: ول ەكى دۇركىن رەسەي چەمپيونى (2005، 2016)، ەۋروپا چەمپيونى (2004)، شۆەيتساريا ايەلدەر چەمپيونى (2011-2015) جانە شۆەيتساريا ەرلەر چەمپيونى (2013)، ايەلدەر اراسىنداعى العاشقى الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى (2021) جانە فيشەر راندوم الەم چەمپيونى (2006، 2008).
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ شاحماتتان ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى اتانعانىن جازعانبىز.