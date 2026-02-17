عارىشتاعى قىتاي جاڭا جىلى: تايكوناۆتتار تورت ءپىسىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ميلليونداعان وتباسى مەرەكەلىك داستارحان باسىنا جينالىپ جاتقاندا، ءۇش تايكوناۆت جەردەن 400 شاقىرىم بيىكتىكتە كوكتەم مەرەكەسىن تويلاپ جاتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
«شەنجوۋ-21» عارىش كەمەسىنىڭ ەكيپاج مۇشەلەرى وربيتادا قىتايدىڭ جاڭا جىلىن تويلاپ جاتىر. مەرەكە قارساڭىندا تايكوناۆتتار قىتايدىڭ عارىش اگەنتتىگى تاراتقان بەينە حابارلامانى جازدى.
- مەن بارلىعىنا اماندىق پەن بەيبىتشىلىك تىلەيمىن، - دەدى ەكيپاج كومانديرى چجان لۋ.
بۇل چجان لۋدىڭ عارىشتاعى ەكىنشى جاڭا جىلى. ول بۇعان دەيىن 2022 -جىلدىڭ قاراشاسىندا ۇشىرىلعان شەنجوۋ-15 ميسسياسىنا قاتىسىپ، التى اي وربيتادا بولعان.
ستانتسيا قىزىل شامدارمەن، ءداستۇرلى قىتاي بۇيىمدارىمەن جانە قاعازدان قيىلعان سۋرەتتەرمەن بەزەندىرىلگەن. مەرەكەلىك اس مازىرىندە تۇشپارا مەن ۇلتتىق ءدامدى تاعامدار بولدى. سونداي-اق بيىل ەرەكشە ءدام ۇسىنىلدى: ەكيپاج مۇشەلەرى عارىشتا العاش رەت تورت ءپىسىردى.
عارىشتا 100 كۇننەن استام ۋاقىتتان بەرى جۇرگەن تايكوناۆتتاردىڭ ميسسياسى 2025 -جىلدىڭ 31-قازانىندا باستالعان.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، عىلىمي ەكسپەريمەنتتەردەن باستاپ تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ مەن مەديتسينالىق باقىلاۋعا دەيىنگى بارلىق وپەراتسيالار جوسپارلى تۇردە ءجۇرىپ جاتىر.
