پاراشيۋتى اشىلماي قالىپ كوز جۇمعان ساربازدىڭ ولىمىنە كىنالىلەر سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - اقتوبەدە وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە قازا تاپقان جاس كۋرسانتقا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت ۇكىمى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
سوت وتىرىسى اشىق فورماتتا ءوتىپ، وعان تالعات بيگەلدينوۆ اتىنداعى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ وكىلدەرى قاتىسقان. قايعىلى وقيعا وتكەن جىلدىڭ 15-شىلدەسىندە اقتوبەدەگى «ايبىن» اۋەايلاعىندا بولعان.
تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، مايور نۇرجان ا. كۋرسانتقا پاراشيۋتپەن سەكىرۋگە رۇقسات بەرگەن. الايدا ەرەجە بويىنشا سەكىرۋ ءماجبۇرلى اشىلۋ جۇيەسىمەن ورىندالۋى ءتيىس بولعان. سوعان قاراماستان، كۋرسانت قولمەن اشىلاتىن ءپاراشيۋتتى پايدالانعان.
سەكىرۋدەن كەيىن شامامەن 800 مەتر بيىكتىكتە پاراشيۋت اشىلماي قالىپ، 2006 -جىلى تۋعان كۋرسانت وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان.
سوت شەشىمىمەن مايور نۇرجان ا. مەن كىشى سەرجانت زامانبەك ت. قىزمەتتىك سالعىرتتىق تانىتقانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى. ولارعا تيىسىنشە 4,5 جىل جانە 5 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
سونداي-اق سوت قورعانىس مينيسترلىگىن مارقۇمنىڭ وتباسىنا مورالدىق زيان ءۇشىن 20 ميلليون تەڭگە وتەماقى تولەۋگە مىندەتتەدى.