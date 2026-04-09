عالىمدار زاعيپ جانداردى جەتەكتەيتىن روبوت جاساپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تاعى بينگەمتون ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى كوزى كورمەيتىن ادامدارعا سەرىك بولاتىن جانە اينالادا بولىپ جاتقان جاعدايلاردى تۇسىندىرە الاتىن جەتەكشى روبوتتى جاساپ شىعاردى. بۇل تۋرالى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.
جۇيە كوپ ءتىلدى ۇلگىلەرگە نەگىزدەلگەن. يتكە ۇقسايتىن روبوت الدىن الا جۇرەتىن باعىتتاردى ۇسىنىپ، كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە اينالاداعى جاعدايدى باياندايدى. كەدەرگىلەر، بۇرىلىستار جانە قاشىقتىق تۋرالى ەسكەرتەدى. بۇل ۆيزۋالدى اقپاراتسىز كەڭىستىكتى سەزۋ شەكتەۋلەرىن تولىقتىرۋعا كومەكتەسەدى.
جوبا جەتەكشىسى، ەسەپتەۋ عىلىمدارى مەكتەبىنىڭ دوتسەنتى شي-چي جاننىڭ ايتۋىنشا، شەكتەۋلى پارمەندى ورىنداي الاتىن قاراپايىم جەتەكشى يتتەن ايىرماشىلىعى، GPT-4 ينتەگراتسياسى بار روبوت ءوزارا ارەكەتتەسۋ مۇمكىندىكتەرىن ايتارلىقتاي كەڭەيتەدى.
ەكسپەريمەنتكە 7 زاعيپ ەرىكتى قاتىستى. ولارعا وفيس عيماراتىنداعى كەلىسسوز بولمەسىنە ءوز بەتىنشە جەتۋ تاپسىرىلدى. روبوت ماقساتتى نۇكتەنى ناقتىلاپ، بىرنەشە مارشرۋتتى جانە جول ۋاقىتى تۋرالى اقپارات ۇسىندى، كەيىن پايدالانۋشىنى سۇيەمەلدەپ، اينالاداعى ورتانى ءتۇسىندىردى. قاتىسۋشىلار الدىن الا جوسپارلاۋ مەن ناقتى ۋاقىتتاعى داۋىستىق سۇيەمەلدەۋدىڭ ۇيلەسىمىن جوعارى باعالادى.
روبوت جاساۋشىلار جۇيەنىڭ اۆتونومدىلىعىن ارتتىرۋ، تەستىلەۋدى جالعاستىرۋ جانە ونى ۇزاق مارشرۋتتارعا - ىشكى جانە سىرتقى ورتالارعا بەيىمدەۋدى جوسپارلاپ وتىر. بولاشاقتا مۇنداي زەرتتەۋلەر كوزى كورمەيتىن ادامداردىڭ كۇندەلىكتى ءومىرىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋى مۇمكىن.