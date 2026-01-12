عالىمدار قاندى ءبىر سەكۋندتا توقتاتاتىن ۇنتاق ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيانىڭ KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) عالىمدارى ءبىر سەكۋندتا قان توقتاتاتىن ەرەكشە ۇنتاق جاساپ شىعاردى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Advanced Functional Materials عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.
ءداستۇرلى داكەلەر مەن مەديتسينالىق گۋبكالار ۇساق جاراقاتتارعا عانا ءتيىمدى. ال تەرەڭ، تەگىس ەمەس نەمەسە قاتتى قان كەتىپ جاتقان جارالاردا ولاردىڭ اسەرى شەكتەۋلى. بۇعان قوسا، مۇنداي قۇرالدار تەمپەراتۋرا مەن ىلعالعا سەزىمتال بولعاندىقتان، اۋرۋحانادان تىس جاعدايدا قولدانۋ قيىن.
جاڭا ماتەريال AGCL دەپ اتالادى جانە توتەنشە جاعدايلارعا - وپەراتسيا كەزىندە، تابيعي اپات ايماقتارىندا نەمەسە دالالىق مەديتسينادا قولدانۋعا ارنالعان امبەباپ شەشىم رەتىندە ازىرلەنگەن.
ۇنتاق تابيعي، بيولوگيالىق تۇرعىدان ۇيلەسىمدى كومپونەنتتەردەن تۇرادى. الگينات پەن گەللان كامەدى قانداعى كالتسيمەن جاناسقاندا بىردەن تىعىز گيدروگەلگە اينالىپ، جارانى فيزيكالىق تۇردە بىتەيدى. ال حيتوزان قان قۇرامىنداعى ەلەمەنتتەرمەن بايلانىسىپ، قان ۇيۋىن قوسىمشا كۇشەيتەدى. ناتيجەسىندە جارا بەتىندە جوعارى قىسىمعا دا توتەپ بەرە الاتىن ءۇش ولشەمدى قورعانىش قاباتى تۇزىلەدى.
زەرتحانالىق سىناقتار كورسەتكەندەي، AGCL ءوز سالماعىنان جەتى ەسە كوپ قاندى سىڭىرە الادى. ال ونىڭ جابىسۋ كۇشى 40 ك پ ا-دان اسادى - بۇل قولمەن قاتتى باسقانداعى قىسىمعا تەڭ.
جانۋارلارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەردە، سونىڭ ىشىندە باۋىر جاراقاتى مودەلدەرىندە، جاڭا ماتەريال كوممەرتسيالىق انالوگتارمەن سالىستىرعاندا قان جوعالتۋدى ەداۋىر ازايتىپ، گەموستازعا كەتەتىن ۋاقىتتى قىسقارتقان. سونىمەن قاتار جارانىڭ جازىلۋى جىلدامىراق ءجۇرىپ، ەكى اپتا ىشىندە باۋىر قىزمەتى تولىق قالپىنا كەلگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ۇنتاق بولمە تەمپەراتۋراسىندا جانە جوعارى ىلعالدىلىقتا ەكى جىلعا دەيىن قاسيەتىن جوعالتپاي ساقتالادى.
«ءبىزدىڭ ماقسات - ءداستۇرلى مەديتسينالىق قۇرالداردى قولدانۋ مۇمكىن ەمەس جاعدايدا دا تەز ءارى سەنىمدى جۇمىس ىستەيتىن ماتەريال جاساۋ بولدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى اۆتورلار.
عالىمدار بۇل تەحنولوگيا بولاشاقتا جەدەل مەديتسينالىق كومەك پەن دالالىق حيرۋرگيادا كەڭىنەن قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.