عالىمدار كورۋدى جارتىلاي قالپىنا كەلتىرەتىن كوز يمپلانتىن ويلاپ تاپتى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار سوقىر ادامنىڭ كورۋ قابىلەتىن جارتىلاي قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىن كوز يمپلانتىن ويلاپ تاپتى، دەپ حابارلايدى Belta.
جاڭا تەحنولوگيا ارنايى كوزىلدىرىككە ورناتىلعان كامەرادان تۇرادى. ول سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، ونى سىمسىز يمپلانتقا كەسكىندەيدى. سودان كەيىن يمپلانت سۋرەتتى ەلەكترلىك سيگنالدار ارقىلى ميعا جەتكىزەدى.
كلينيكالىق زەرتتەۋلەردە جاسقا بايلانىستى ماكۋليارلى دەگەنەراتسياسى (كوزدىڭ ارتقى سەگمەنتىنىڭ سوزىلمالى ۇدەمەلى اۋرۋى) بار ناۋقاستاردىڭ %80 دان استامى كورۋ قابىلەتىنىڭ ايتارلىقتاي جاقسارعانىن، ءتىپتى وقي الاتىنىن كورسەتتى.
- كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرۋ ارەكەتى العاشقى قادامنان-اق كوپ پاتسيەنتتى جاقسى ناتيجەگە جەتكىزدى، - دەدى زەرتتەۋشىلەردىڭ ءبىرى.
بۇل جاڭاشىلدىقتى امەريكاندىق Science Corporation كومپانياسى قارجىلاندىردى. تىڭ تەحنولوگيا ا ق ش پەن ەۋروپادا قولدانىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، استانالىق وقۋشى زاعيپ جاندارعا ارنالعان اقىلدى كوزىلدىرىك ويلاپ تاپتى.