ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:06, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    عالىمدار كورۋدى جارتىلاي قالپىنا كەلتىرەتىن كوز يمپلانتىن ويلاپ تاپتى

    استانا. KAZINFORM - عالىمدار سوقىر ادامنىڭ كورۋ قابىلەتىن جارتىلاي قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىن كوز يمپلانتىن ويلاپ تاپتى، دەپ حابارلايدى Belta.

    Шетелдік ғалымдар көруді жартылай қалпына келтіретін көз имплантын ойлап тапты
    Фото: Freepik

    جاڭا تەحنولوگيا ارنايى كوزىلدىرىككە ورناتىلعان كامەرادان تۇرادى. ول سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، ونى سىمسىز يمپلانتقا كەسكىندەيدى. سودان كەيىن يمپلانت سۋرەتتى ەلەكترلىك سيگنالدار ارقىلى ميعا جەتكىزەدى.

    كلينيكالىق زەرتتەۋلەردە جاسقا بايلانىستى ماكۋليارلى دەگەنەراتسياسى (كوزدىڭ ارتقى سەگمەنتىنىڭ سوزىلمالى ۇدەمەلى اۋرۋى) بار ناۋقاستاردىڭ %80 دان استامى كورۋ قابىلەتىنىڭ ايتارلىقتاي جاقسارعانىن، ءتىپتى وقي الاتىنىن كورسەتتى.

    - كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرۋ ارەكەتى العاشقى قادامنان-اق كوپ پاتسيەنتتى جاقسى ناتيجەگە جەتكىزدى، - دەدى زەرتتەۋشىلەردىڭ ءبىرى.

    بۇل جاڭاشىلدىقتى امەريكاندىق Science Corporation كومپانياسى قارجىلاندىردى. تىڭ تەحنولوگيا ا ق ش پەن ەۋروپادا قولدانىلادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، استانالىق وقۋشى زاعيپ جاندارعا ارنالعان اقىلدى كوزىلدىرىك ويلاپ تاپتى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار