عالىمدار كەشكى اس ىشۋگە ىڭعايلى ۋاقىتتى اتادى
استانا. KAZINFORM – عالىمدار قانداعى قانت دەڭگەيىن تومەندەتۋ ءۇشىن كەشكى استى قاي ۋاقىتتا ءىشۋ كەرەگىن ايتتى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى mdpi.com باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
كەشكى اس ءىشۋ اشقارىنداعى تاڭعى گليۋكوزا دەڭگەيىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىنى انىقتالدى. بۇل پرەديابەتى (قانداعى قانت دەڭگەيى قالىپتىدان جوعارى بولۋى) بار ادامدار ءۇشىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى.
مۇنى كاتالونيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى انىقتادى. عىلىمي جۇمىس Nutrients جۋرنالىندا جاريالانعان. زەرتتەۋگە ارتىق سالماعى بار جانە پرەديابەت دياگنوزى قويىلعان 50-75 جاس ارالىعىنداعى 33 ەرىكتى قاتىستى. ءبارى ديەتادا بولىپ، ۇزدىكسىز گليۋكوزا مونيتورينگىنە ارنالعان قۇرىلعىلاردى تاعىپ ءجۇردى. عالىمدار كەشكى استان 10 ساعات وتكەن سوڭ قانداعى قانت دەڭگەيىن تىركەپ وتىرعان.
تالداۋ ناتيجەسى كورسەتكەندەي: كەشكى اس نەعۇرلىم كەش جانە كومىرسۋعا باي بولسا، تاڭعى گليۋكوزا دەڭگەيى سوعۇرلىم جوعارى بولعان. سونىمەن بىرگە اعزانىڭ ينسۋلينگە سەزىمتالدىعى مەن ادامنىڭ ءحرونوتيپى ۇلكەن ءرول اتقارادى.
«پرەديابەتى بار ادامداردىڭ تاماقتانۋىندا اس ءمازىرىنىڭ قۇرامىن عانا ەمەس، تاماقتانۋ ۋاقىتىن جانە بيوريتم ەرەكشەلىكتەرىن دە ەسكەرۋ قاجەت. مۇنداي ءتاسىل قانت ديابەتىنىڭ دامۋ قاۋپىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى»، - دەدى زەرتتەۋ اۆتورى ديانا دياس- ريتستسولو.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، زاماناۋي تەحنولوگيالار گليۋكوزا داتچيكتەرى، موبيلدى قوسىمشالار مەن جاساندى ينتەللەكت الگوريتمدەرى زات الماسۋدى جەكە باقىلاۋعا جانە تاماقتانۋ مەن ەمدى ءدال رەتتەۋگە مۇمكىندىك اشادى.