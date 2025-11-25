عالىمدار ءبىلىم بەرۋ ءۇشىن ج ي قولدانۋ ەرەجەلەرىن ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - سامار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋعا قاتىستى ەتيكالىق جانە قۇقىقتىق نورمالار جونىندە ۇسىنىستار ازىرلەدى.
بۇل ازىرلەمە وقىتۋ بارىسىندا قولدانىلاتىن تەحنولوگيالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، ىقتيمال تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا باعىتتالعان. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Springer Nature جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، ج ي ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىن جەكەلەندىرىپ، وقۋشىنىڭ نەمەسە ستۋدەنتتىڭ قابىلەتىنە قاراي وقۋ مازمۇنى مەن قارقىنىن رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، تەحنولوگيا پەداگوگتاردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەپ، تاپسىرمالاردى تەكسەرۋ، كەرى بايلانىس بەرۋ، ءبىلىم ولقىلىقتارىن انىقتاۋ سياقتى رۋتينالىق جۇمىستاردى اۆتوماتتاندىرادى.
الايدا ساراپشىلار جاساندى ينتەللەكتتى ەتيكالىق قولدانۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ وتەدى. ج ي جۇيەلەرى وقۋشىلاردىڭ ۇلگەرىمى، مىنەز-قۇلىق ەرەكشەلىكتەرى، جەكە قىزىعۋشىلىقتارى جانە ءتىپتى الەۋمەتتىك نەمەسە مەديتسينالىق دەرەكتەرى سياقتى قۇپيا اقپاراتتى جينايدى. مۇنداي مالىمەتتەردىڭ تەرىس پايدالانىلۋى نەمەسە سىرتقا تارالۋى جەكە دەرەكتەردىڭ بۇزىلۋىنا، ادىلەتسىزدىككە جانە ديسكريميناتسياعا الىپ كەلۋى مۇمكىن.
سوندىقتان سامار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ج ي ەنگىزۋ كەزىندە تۋىندايتىن قۇقىقتىق جانە ەتيكالىق قاۋىپتەردى زەرتتەپ، دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ، تەڭ قولجەتىمدىلىك جانە ۇلگەرىمدى ءادىل باعالاۋ ماسەلەلەرىنە نازار اۋداردى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتتى جاۋاپتى تۇردە قولدانۋدى رەتتەيتىن ارنايى فەدەرالدىق زاڭ قابىلداۋدى ۇسىنادى. مۇنداي زاڭ ءبىلىم ۇيىمدارىندا ەتيكالىق كودەكستەردى ازىرلەۋگە جانە وقۋ پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردى ج ي- دى اشىق ءارى قاۋىپسىز قولدانۋعا ۇيرەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.