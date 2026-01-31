عالىمدار المۇرت قابىعىنىڭ زور پايداسى بارىن انىقتادى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ جياڭسۋ اۋىل شارۋاشىلىعى اكادەمياسىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى المۇرت قابىعىندا بولاتىن پوليفەنولداردىڭ ىشەك قابىنۋىن تومەندەتۋگە جانە ۇيقى بەزى قابىنعان كەزدە (يازۆەننىي كوليت) ىشەك شىرىشتىسىن قورعاۋعا كومەكتەسەتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Food - Function جۋرنالىندا جاريالاندى.
لابوراتوريالىق تاجىريبەلەردە پوليفەنولدار يممۋندىق جاسۋشالارداعى قابىنۋعا جاۋاپ بەرەتىن مولەكۋلالاردىڭ ءوندىرىسىن تەجەگەن. كوليەتى جاساندى تۇردە يندۋتسيرلەنگەن تىشقاندارعا قوسىلعان كەزدە، بۇل زاتتار سالماق جوعالتۋدى ازايتىپ، قانداعى قابىنۋ دەڭگەيىن تومەندەتىپ، توق ىشەك تىندەرىنىڭ زاقىمدانۋىن جەڭىلدەتكەن.
سونىمەن قاتار، عالىمدار پوليفەنولداردىڭ ىشەك ميكروبيوتاسىنا اسەرىن زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە ىشەكتەگى پايدالى باكتەريالاردىڭ سانى ارتقان، ال قابىنۋعا جاۋاپ بەرەتىن ميكروورگانيزمدەر ازايعان. يممۋندىق جۇيەنىڭ ارتىق بەلسەندىلىگى دە تومەندەپ، انتيگەندەردى قابىلداۋ جولدارى قالىپقا كەلگەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل زەرتتەۋ ىشەك قابىنۋىنا قارسى ديەتالىق تاسىلدەردى دامىتۋعا جول اشادى جانە المۇرت قابىعى سياقتى قاراپايىم ونىمدەردىڭ دە ەمدىك قاسيەتتەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.