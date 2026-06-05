عالىمدار ەكراننىڭ بالا پسيحيكاسىنا كەرى اسەرى بارىن ەسكەرتتى
استانا. قازاقپارت - شۆەيتساريا مەن ا ق ش عالىمدارى بالالىق شاقتاعى تاجىريبەنىڭ مي دامۋىنا اسەرىن تۇسىندىرەتىن جاڭا تۇجىرىمدامانى ۇسىندى.
زەرتتەۋشىلەر ونى «كريتيكوم» دەپ اتايدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كريتيكوم -ادامنىڭ تۋعاننان شامامەن 25 جاسقا دەيىن جيناقتاعان بارلىق سەنسورلىق، الەۋمەتتىك جانە مادەني تاجىريبەسىنىڭ جيىنتىعى. ءدال وسى كەزەڭدە مي ەرەكشە يكەمدى بولىپ، الىنعان اقپارات پەن تاجىريبە جۇيكە جۇيەسىندە تەرەڭ ءىز قالدىرادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى اۋتيزم، شيزوفرەنيا، دەپرەسسيا جانە پوستتراۆمالىق كۇيزەلىس سياقتى ءبىرقاتار پسيحيكالىق بۇزىلىستاردى ەرەسەك جاستا پايدا بولاتىن دەرت رەتىندە ەمەس، مي دامۋىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىمەن بايلانىستى قۇبىلىس رەتىندە قاراستىرۋدى ۇسىنادى.
مىسالى، شيزوفرەنيا جاسءوسپىرىم شاقتا مي جاسۋشالارىنىڭ دۇرىس جەتىلمەۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. ال اۋتيزم سەنسورلىق جۇيەلەردىڭ دامۋىنا جاۋاپ بەرەتىن ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ وزگەرۋىمەن تۇسىندىرىلەدى. ەرتە جاستاعى پسيحولوگيالىق جاراقاتتار دا ادامنىڭ كۇيزەلىسكە رەاكسياسىن ءومىر بويىنا وزگەرتۋى ىقتيمال.
زەرتتەۋشىلەردى ەرەكشە الاڭداتاتىن ماسەلەنىڭ ءبىرى - ەكرانداردىڭ بالالار ومىرىندەگى رولىنىڭ ارتۋى. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى بالالار ميى ەڭ سەزىمتال كەزەڭدە اقپاراتتىڭ وراسان بولىگىن سمارتفوندار، پلانشەتتەر جانە باسقا دا گادجەتتەر ارقىلى قابىلدايدى.
سونىمەن قاتار عالىمدار «كريتيكوم» ناقتى ولشەۋ قۇرالى ەمەس، ەرتە تاجىريبەنىڭ مي مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىققا اسەرىن تۇسىندىرۋگە كومەكتەسەتىن عىلىمي تۇجىرىمداما ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ماقساتى - دارىگەرلەرگە، پەداگوگتەرگە جانە ساياساتكەرلەرگە بالالاردىڭ دامۋى مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىعىن تالقىلاۋعا ورتاق عىلىمي نەگىز قالىپتاستىرۋ.