    08:16, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ءابىشتىڭ قولتاڭباسى

    2001 -جىلدىڭ ماۋسىمى. تاراز قالاسىنا قازاقتىڭ شاندوز قالامگەرى ءابىش كەكىلباي ۇلى كەلەدى. ءبىر جىلدان كەيىن استاناداعى «ەلوردا» باسپاسىنان جارىققا شىققان «تالايعى تاراز» كىتابىنا تۇرتكى بولعان ماتەريالدار جيناي باستاعان كەز.

    Әбіш КЕКІЛБАЕВ
    Фото: zharar.com

    سونداي شاقتاردىڭ اراسىندا اق پەيىلدى جازۋشىمەن جەرگىلىكتى وقىرمان جۇرتشىلىق جۇزدەسەدى. اراسىندا اكەمنىڭ اعاسى، تۇرار رىسقۇلوۆ اۋدانى كامەنكا اۋىلىندا تۇرعان شالقار بەكتەنباي ۇلى دا بار. ول كوركەم ەڭبەك ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى بولعانىمەن دە، ادەبي، تاريحي كىتاپتاردى تاڭداي، تالعاي جينايتۇعىن. جامبىل ولكەسىنە ابىشتەي ابىز كەلەتىنىن بىلگەن سوڭ، قولىنا 1993-جىلى الماتىداعى «جالىن» باسپاسىنان جارىق كورگەن «حان كەنە» اتتى ۇلت-ازاتتىق سوعىس تۋرالى تاريحي تولعامدار، پەسا مەن داستانداردىڭ جيناق كىتابىن ۇستاي بارادى.

    ءابيش
    Фото: Egemen Qazaqstan

     

     ابەكەڭنىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەگى ۇلى ۇستازى ايگىلى مۇحتار اۋەزوۆتەي كەمەڭگەر كەلبەتى، بۇيرا تولقىن ءتارىزدى شاشى، كەسەك دەنەسى الىستان كوز تارتىپ تۇراتىن. شالقار اعامىز امانداسىپ: «ادەبيەتسۇيەر وقىرماندارىڭىزدىڭ ءبىرىمىن»، دەگەندە، جازۋشى سالەمشىنىڭ قولىنداعى كىتاپقا وسىنداي قولتاڭبا قالدىرىپتى: «ءابىش كەكىلبايەۆ. 2.6.2001» دەپ قولى قويىلعان. ەشقانداي ءسوز جازباسا دا، جازۋشى اعانىڭ كوك سياسىنان وقىرمان ىنىگە دەگەن ءىلتيپات پەن لەبىزدىڭ ءتىل جەتپەس دەمى سەزىلەدى.

    بەكجان بەكتەنباي جامبىل وبلىسى، ت. رىسقۇلوۆ اۋدانى،

    قۇلان اۋىلى

    Egemen Qazaqstan

