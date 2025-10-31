بىزگە 3-4 ا ە س كەرەك - ءماجىلىس دەپۋتاتى
استانا. KAZINFORM - ەلەكتر قۋاتى تاپشىلىعىن جويۋ ءۇشىن 3-4 اتوم ەلەكتر ستانساسى قاجەت. بۇل تۋرالى BIZDI ORTA پودكاستىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ەرگەشبايەۆ ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا جانار-جاعارماي باعاسىنىڭ كوتەرىلۋىنە قاتىستى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى شىعىنىمىزدى جابا الماي جاتىرمىز دەگەن سىندى مىڭ سان سىلتاۋ ايتادى. ءبىراق قازىر ءوسىپ بارا جاتقان باعانى توقتاتۋ كەرەك. بۇل رەتتە باعانىڭ وسۋىنە اسەر ەتەتىن 2 ماسەلە بار. ءبىرى جانار-جاعارماي، ەكىنشىسى ەلەكتر قۋاتىنىڭ باعاسى. وسى ەكەۋى قاتتى اسەر ەتىپ، باسقالارىنىڭ قىمباتتاۋىنا الىپ كەلەدى. ياعني، بەنزين قىمباتتاسا - تاسىمالداۋ، ەلەكتر قۋاتى قىمباتتاسا - ءوندىرىس قىمباتتايدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز ەلەكتر قۋاتى تاپشىلىعىن بولدىرماۋ ءۇشىن اتوم ەلەكتر ستانساسىن سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
- اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ بىرەۋىن ەمەس، 3-4 ەۋىن سالۋ كەرەك. قازاقستان ىشىندە سالۋ قاجەت. مىسالى، كىشكەنتاي عانا فرانسيانىڭ وزىندە 56 رەاكتور بار. اتوم ستانساسى بار. پايدالانىپ جاتىر عوي، نەگە ءبىز ودان قاشۋىمىز كەرەك، - دەدى مۇرات ەرگەشبايەۆ.
بۇعان دەيىن دەپۋتات گازدان قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم الۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.