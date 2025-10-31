بيىلعى توعىز ايدا قازاقستانعا 700 مىڭعا جۋىق قىتاي ازاماتى كەلگەن
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ توعىز ايىندا قازاقستانعا 12,2 ميلليوننان استام شەتەلدىك ازامات كەلدى - بۇل وتكەن جىلعا قاراعاندا 730 مىڭعا كوپ. مۇنداي دەرەكتەردى Kazakh Tourism ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنىڭ ستاتيستيكاسىنا سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.
ت م د قۇرامىنا كىرمەيتىن مەملەكەتتەردەن قازاقستانعا كەلۋشىلەر قاتارى ارتقانى بايقالادى. ولاردىڭ سانى بويىنشا توپ-5 ەل:
9 ايدا قازاقستانعا 693 مىڭنان استام قىتاي ازاماتى كەلگەن. بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %42 عا جوعارى. قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ەنگىزىلۋى، تىكەلەي اۋە قاتىناسىنىڭ كەڭەيۋى جانە ەلىمىزدىڭ تۋريستىك الەۋەتىن قىتاي نارىعىندا ىلگەرىلەتۋ سەپتىگىن تيگىزدى. قازاقستان توپتىق جانە جەكە ساياحاتتار ءۇشىن دە قىتاي ازاماتتارى اراسىندا تارتىمدى باعىتقا اينالۋدا.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىندا قازاقستاندا 113 مىڭعا جۋىق ءۇندىستاندىق ازامات بولدى. بۇل وتكەن جىلعى كورسەتكىشتەن (106 مىڭ ادام) جوعارى.
بۇل ۋاقىت ارالىعىندا قازاقستان 103 مىڭنان استام تۇرىك ازاماتىن قابىلدادى. كەلۋشىلەر قاتارىنىڭ ارتۋىنا تۇراقتى اۋە قاتىناسى، ەلدەر اراسىنداعى مادەني جانە ىسكەرلىك بايلانىستار ىقپال ەتۋدە.
2025 -جىلدىڭ 9 ايىندا قازاقستانعا 81 مىڭنان استام گەرمانيالىق ازامات كەلدى. ەتنوتۋريزم، بىرەگەي تابيعي لاندشافتتار جانە تاريحي- مادەني ورىندار - نەگىزگى تارتىمدى نىساندار.
بۇل ەلدەن كەلۋشىلەر سانى %25 عا ارتىپ، 41,3 مىڭ ادامدى قۇرادى. وڭتۇستىك كورەيا ازاماتتارى قازاقستاندى ءجيى تاڭدايدى. وعان تىكەلەي اۋە رەيستەرى، ۆيزاسىز رەجيم، ەلىمىزدىڭ تابيعاتىنا، مادەنيەتىنە جانە ۇلتتىق تاعامىنا قىزىعۋشىلىق تا ءوز اسەرىن تيگىزەدى.