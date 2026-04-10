بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمى 15-مامىر – 5-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندار ءدىني باسقارماسىندا قاجىلىق ماۋسىمىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان ونلاين جيىن ءوتتى. بۇل تۋرالى ءدىني باسقارمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءماىم ەتتى.
جيىنعا قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، نايب ءمۇفتي كەنجەتاي بايكەمەل ۇلى، قازاقستان قاجىلىق ميسسياسى وكىلدەرى جانە قاجىلىق ساپارىن ۇيىمداستىرۋعا رۇقسات العان 14 تۋروپەراتوردىڭ باسشىلارى قاتىستى. جيىننىڭ نەگىزگى ماقساتى - بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمىن وتانداستارىمىز ءۇشىن بارىنشا قولايلى، قاۋىپسىز جانە جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋ.
- بيىلعى ماۋسىمدا كونكۋرستىق نەگىزدە قاجىلاردى تاسىمالداۋ جۇمىستارى قازاقستاندىق Air Astana جانە SCAT، سونداي-اق ساۋديالىق Flyadeal اۋەكومپانيالارىمەن جۇزەگە اسادى. ۇشۋ رەيستەرى ەلىمىزدىڭ ءىرى مەگاپوليستەرى - الماتى، استانا جانە شىمكەنت قالالارىنان تىكەلەي دجيددا مەن ءمادينا قالالارىنا باعىتتالادى. قاجىلاردىڭ ەلگە قايتۋ ساپارى دا وسى ەكى قالادان كەزەڭ-كەزەڭىمەن جوسپارلانعان. بيىلعى قاجىلىق ساپارى 15-مامىر مەن 5-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جيىن بارىسىندا، قاجىلاردىڭ قازاقستان اۋماعىنان ءتيىستى تۋركودپەن شىعۋى، ۆاكسيناتسيا ماسەلەسى، قاجىلىق بارىسىندا ساۋد ارابياسىنىڭ زاڭدارىن ورىنداۋ، قازاقستاندىق كۆوتامەن شەتەل ازاماتتارىن اپارماۋ ماسەلەسى جانە قاجىلىقتى ۇيىمداستىرۋعا رۇقسات العان وتاندىق 14 تۋريستىك فيرما وكىلدەرىنىڭ ءوز ۇسىنىستارى مەن سۇراقتارى ورتاعا سالىندى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قازاقستان قاجىلىق ميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى، نايب ءمۇفتي كەنجەتاي بايكەمەل ۇلى بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمىن قازاقستان مۇسىلماندارى ءۇشىن رۋحاني تۇرعىدا مازمۇندى ءارى تەحنيكالىق جاعىنان ءمىنسىز وتكىزۋ بارلىق تاراپقا قويىلاتىن باستى تالاپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى قاجىلىق جانە ۇمرا سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن تاجىريبەلى تۋروپەراتورلار اراسىندا ادال ءارى ءادىل باسەكەلەستىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن كونكۋرس جاريالاعانىن جازعان ەدىك.
بۇدان بىلاي ساۋد ارابياسى قاجىلىق ەرەجەلەرىن بۇزعاندارعا قاتاڭ ايىپپۇلدار ەنگىزگەنىن ەسكە سالامىز.