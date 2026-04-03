بيىل زەرگەرلىك بۇيىمدار سيفرلىق باقىلاۋعا الىنادى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى جانە زەرگەرلىك بۇيىمداردى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋ جانە قاداعالاۋ جۇيەسىنە جاتاتىن تاۋارلار تىزبەسىنە ەنگىزۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعاردى.
جوباعا سايكەس، بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋدى 2026-جىلعى قىركۇيەكتەن، ال زەرگەرلىك بۇيىمداردى جەلتوقساننان باستاپ ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سوڭعى جىلدارى ەلدە بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى تۇتىنۋ تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ باعالاۋىنشا، قازاقستاندا بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردى تۇتىنۋ كولەمى جىل سايىن شامامەن %15-20 عا ارتىپ وتىر. جوبا اياسىندا ە ا ە و سەق ت ن- نىڭ 57 كودى تاڭبالاۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ قاراستىرىلعان، ولار بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار رەتىندە قولدانىلاتىن ونىمدەردىڭ كەڭ تىزبەسىن قامتيدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025-جىلدىڭ 9 ايىندا ىرىكتەلىپ الىنعان 20 مىڭنان استام بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار سىناماسىنىڭ %25 ىندا زاڭ بۇزۋ انىقتالعان. بۇل اتالعان تاۋارلار اينالىمى سالاسىندا ماسەلەلەردىڭ بار ەكەنىن كورسەتەدى.
حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن دەنساۋلىعىنا قاتىستى ماسەلە ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋىنداتادى. سونىمەن قاتار وتاندىق وندىرۋشىلەر كونتراباندا جانە كونترافاكتىلىك ءونىم اينالىمىنا بايلانىستى جوسىقسىز باسەكەلەستىكتىڭ بار ەكەنىن اتاپ وتۋدە. مۇنداي تاۋارلار تومەندەتىلگەن باعامەن ساتىلىپ، زاڭناما تالاپتارىن ساقتايتىن ادال نارىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن تەڭ ەمەس جاعداي قالىپتاستىرادى.
تاڭبالاۋدى ەنگىزۋ تاۋارلار اينالىمىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، كونترافاكتىلىك جانە زاڭسىز ءونىم كولەمىن قىسقارتۋعا، ادال نارىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن تەڭ باسەكەلەستىك جاعداي جاساۋعا، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق مەملەكەتكە ەل اۋماعىنداعى بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار نارىعى بويىنشا وبەكتيۆتى دەرەكتەر الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- زەرگەرلىك بۇيىمداردى مىندەتتى تاڭبالاۋ تىزبەسىنە ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم وسى سالاداعى زاڭسىز اينالىم ۇلەسىنىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى قابىلدانىپ وتىر. سالالىق ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، زەرگەرلىك نارىقتاعى كولەڭكەلى اينالىم ۇلەسى %90 دان اسادى. تاۋار قوزعالىسى تىزبەگىندەگى اشىقتىقتىڭ بولماۋى ادال نارىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن تاۋەكەلدەر تۋىنداتادى، سالىق تۇسىمدەرىنىڭ تومەندەۋىنە اكەلەدى جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ ءونىمنىڭ ءتۇپنۇسقالىعى مەن زاڭدىلىعىن تەكسەرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
مىندەتتى تاڭبالاۋعا ە ا ە و سەق ت ن كەلەسى كودتارى بويىنشا تاۋارلار جاتادى:
7113110000 - كۇمىستەن جاسالعان، گالۆانيكالىق جابىنى بار نەمەسە جوق، باسقا دا باعالى مەتالدارمەن قاپتالعان نەمەسە قاپتالماعان بۇيىمدار جانە ولاردىڭ بولشەكتەرى؛
7113190000 - وزگە باعالى مەتالداردان جاسالعان، گالۆانيكالىق جابىنى بار نەمەسە جوق، باعالى مەتالدارمەن قاپتالعان نەمەسە قاپتالماعان زەرگەرلىك بۇيىمدار جانە ولاردىڭ بولشەكتەرى؛
7114110000 - التىن نەمەسە كۇمىس شەبەرلەرىنىڭ كۇمىستەن جاسالعان، گالۆانيكالىق جابىنى بار نەمەسە جوق، باسقا باعالى مەتالدارمەن قاپتالعان نەمەسە قاپتالماعان بۇيىمدارى جانە ولاردىڭ بولشەكتەرى؛
7114190000 - التىن نەمەسە كۇمىس شەبەرلەرىنىڭ وزگە باعالى مەتالداردان جاسالعان، گالۆانيكالىق جابىنى بار نەمەسە جوق، باعالى مەتالدارمەن قاپتالعان نەمەسە قاپتالماعان بۇيىمدارى جانە ولاردىڭ بولشەكتەرى؛
9111100000 - وزىمەن بىرگە الىپ جۇرۋگە نەمەسە تاعۋعا ارنالعان ساعاتتارعا ارنالعان باعالى مەتالدان نەمەسە باعالى مەتالمەن قاپتالعان مەتالدان جاسالعان كورپۋستار؛
9113101000 - وزىمەن بىرگە الىپ جۇرۋگە نەمەسە تاعۋعا ارنالعان ساعاتتارعا ارنالعان باعالى مەتالدان جاسالعان بەلدىكتەر، تاسپالار جانە بىلەزىكتەر، سونداي-اق ولاردىڭ بولشەكتەرى.
- سيفرلىق تاڭبالاۋدى ەنگىزۋ زەرگەرلىك بۇيىمداردىڭ وندىرىستەن نەمەسە يمپورتتان باستاپ تۇپكىلىكتى تۇتىنۋشىعا دەيىنگى بارلىق اينالىم كەزەڭدەرىندە قاداعالانۋىن قامتاماسىز ەتەدى. سونداي- اق بۇل شارا زاڭسىز اينالىمعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ ءتيىمدى قۇرالىنا اينالىپ، ساتىپ الۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇيرىق جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋ 2026-جىلدىڭ 3-ءساۋىرى مەن 20-ءساۋىر ارالىعىندا اشىق نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر پورتالىندا وتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىنگى تاڭدا ەلدە تەمەكى ونىمدەرى، اياق كيىم، دارىلىك زاتتار، كيىك مۇيىزدەرى، موتور مايلارى مىندەتتى سيفرلىق تاڭبالاۋعا جاتادى. بيىل 1-اقپاننان باستاپ سىرا جانە سىرا سۋسىندارىن تاڭبالاۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ باستالدى. 2026-جىلعى 1-جەلتوقساننان باستاپ جەڭىل ونەركاسىپ تاۋارلارىن مىندەتتى تاڭبالاۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ جوسپارلانعان.
سونىمەن قاتار پيلوتتىق رەجيمدە مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمداردى، وسىمدىك مايىن، اعاش ماتەريالدارىن، تۇرمىستىق حيميا تاۋارلارى مەن كوسمەتيكانى تاڭبالاۋ سىناقتان وتۋدە. بۇعان دەيىن اعاش ماتەريالدارى مەن تۇرمىستىق باللونداردا ساتىلاتىن سۇيىتىلعان مۇناي گازىن تاڭبالاۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبالار اياقتالدى.
ايتا كەتەلىك سىرانى مىندەتتى تاڭبالاۋ مەرزىمدەرى كەيىنگە قالدىرىلماق.