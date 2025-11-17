بيىل قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمى 103 ميلليارد دوللاردان استى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىندا قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا اينالىمى 103407,2 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
ۆەدومستۆو دەرەكتەرىنە قاراعاندا، ەسەپتى كەزەڭدە قازاقستاننىڭ ەكسپورتى 57500,4 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتكەن.
ەكسپورت باعىتتارى بويىنشا نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەر:
• يتاليا - 21 پايىز،
• قىتاي - 18,8 پايىز،
• رەسەي - 10,3 پايىز،
• نيدەرلاند - 7,6 پايىز،
• تۇركيا - 4,8 پايىز،
• وزبەكستان - 4,4 پايىز.
ەكسپورت قۇرىلىمىنداعى ەڭ ۇلكەن ۇلەس شيكى مۇناي جانە مۇناي ونىمدەرىنە، مىس جانە مىس قورىتپالارىنا، راديواكتيۆتى ەلەمەنتتەرگە، كەن مەن مىس كونسەنتراتتارىنا تيەسىلى.
يمپورت كولەمى 2025-جىلدىڭ توعىز ايىندا 45906,8 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
يمپورت بويىنشا نەگىزگى سەرىكتەس ەلدەر:
• قىتاي - 29,5 پايىز،
• رەسەي - 29,1 پايىز،
• گەرمانيا - 4,5 پايىز،
• ا ق ش - 3,6 پايىز،
• كورەيا رەسپۋبليكاسى - 3,6 پايىز،
• فرانسيا - 2,5 پايىز.
يمپورت قۇرىلىمىندا ەڭ كوپ اكەلىنەتىن تاۋارلار قاتارىندا جەڭىل اۆتوموبيلدەر، دارىلىك پرەپاراتتار، كولىك كۋزوۆتارى، تەلەفون اپپاراتتارى جانە باسقا دا ونەركاسىپتىك تاۋارلار بار.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەتتە سىرتقى ساۋدانى رەتتەۋ جانە ىشكى نارىقتى قورعاۋ ماسەلەسى بويىنشا بىرنەشە شەشىم قابىلداندى.