    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:40, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بيىل مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىن وتكىزۋگە بولا ما؟ مينيسترلىك قاتاڭ تالاپ قويدى

    استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىتىرۋ كەشتەرىن وتكىزۋگە بايلانىستى تالاپتاردى ناقتىلادى.

    последний звонок соңғы қоңырау
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    قابىلدانعان شارالار بويىنشا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ولاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ كوزدەلەدى.

    «اتتەستاتتاردى تابىستاۋ ءراسىمى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ عيماراتتارىندا ۇيىمداستىرىلادى. ءبىلىم الۋشىلاردان، ولاردىڭ اتا-انالارىنان نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنەن قاراجات جيناۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس ءبىتىرۋ كەشتەرىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنان تىس جەرلەردە ۇيىمداستىرۋعا جول بەرىلمەيدى.

    جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا قارجىلىق شىعىندى تالاپ ەتپەيتىن تاربيەلىك جانە مادەني- اعارتۋشىلىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلعان.

    Күнсұлтан Отарбай
