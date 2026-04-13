بيىل مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىن وتكىزۋگە بولا ما؟ مينيسترلىك قاتاڭ تالاپ قويدى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىتىرۋ كەشتەرىن وتكىزۋگە بايلانىستى تالاپتاردى ناقتىلادى.
قابىلدانعان شارالار بويىنشا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ولاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ كوزدەلەدى.
«اتتەستاتتاردى تابىستاۋ ءراسىمى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ عيماراتتارىندا ۇيىمداستىرىلادى. ءبىلىم الۋشىلاردان، ولاردىڭ اتا-انالارىنان نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنەن قاراجات جيناۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس ءبىتىرۋ كەشتەرىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنان تىس جەرلەردە ۇيىمداستىرۋعا جول بەرىلمەيدى.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا قارجىلىق شىعىندى تالاپ ەتپەيتىن تاربيەلىك جانە مادەني- اعارتۋشىلىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلعان.