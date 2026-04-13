بيىل مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن مەيرامحانادا وتكىزۋگە رۇقسات بەرىلە مە
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن وتكىزۋگە جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وقۋ-اعارتۋ جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىمەن بىرلەسىپ ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىتىرۋ كەشتەرىن وتكىزۋگە بايلانىستى تالاپتاردى ناقتىلادى. وسى ماقساتتا بىرلەسكەن بۇيرىق قابىلداناتىن بولادى.
قابىلدانعان شارالار ءبىلىم الۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى، ولاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدى قاراستىرادى.
- اتتەستاتتاردى تابىستاۋ ءراسىمى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ عيماراتتارىندا ۇيىمداستىرىلادى. ءبىلىم الۋشىلاردان، ولاردىڭ اتا-انالارىنان نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنەن قاراجات جانە وزگە دە ماتەريالدىق قۇندىلىقتاردى جيناۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس، ءبىتىرۋ كەشتەرىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنان تىس جەرلەردە ۇيىمداستىرۋعا جول بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا قارجىلىق شىعىنداردى تالاپ ەتپەيتىن تاربيەلىك جانە مادەني-اعارتۋشىلىق ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ جانە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
ىشكى ىستەر ورگاندارى تاراپىنان قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ جانە ءبىلىم الۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا شارالار تاپسىرىلدى.
وسىعان دەيىن مامانداندىرىلعان كۇزەت مەكتەپتەرگە قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتىپ وتىرعانىن جازعانبىز.