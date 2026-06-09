بيىل ەلىمىزدە قانداي ماڭىزدى ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۋريستەردى تارتۋعا ارنالعان 55 ءىرى ءىس-شارا جوسپارلاندى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- 2025-جىلعى جەلتوقساندا تۋريستەردى تارتۋعا باعىتتالعان ءىرى ءىس-شارالاردىڭ كۇنتىزبەسى بەكىتىلدى. بۇگىندە جوسپارلانعان 55 ءىس-شارانىڭ 17 ءسى وتكىزىلدى. ولارعا جالپى كەلۋشىلەر سانى 150 مىڭ ادامنان استى. وتكىزىلگەن ءىس- شارالاردىڭ جوعارى ۇيىمداستىرۋ دەڭگەيىن اتاپ وتكەن ءجون. ولاردىڭ قاتارىندا سيۆەرس الماسىنىڭ گۇلدەنۋ فەستيۆالى، PGL كيبەرسپورتتىق ءتۋرنيرى جانە «تارى فەست» ەتنوفەستيۆالى بار. وڭىرلەردىڭ الدىندا وتكىزىلەتىن ءىس-شارالاردىڭ تۋريستىك جانە ەكونوميكالىق تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، سونداي-اق ولاردىڭ سالانى دامىتۋعا قوساتىن ۇلەسىن كۇشەيتۋ مىندەتى تۇر،- دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى جىلدىڭ ماڭىزدى وقيعالارىنىڭ ءبىرى – 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا استانا قالاسىندا وتەتىن «بولاشاق ويىندارى» حالىقارالىق ءتۋرنيرى. تۋرنيرگە الەمنىڭ 50 دەن استام ەلىنەن شامامەن 900 سپورتشىنىڭ، حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىنىڭ، سيفرلىق يندۋستريا وكىلدەرىنىڭ، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ جانە جانكۇيەرلەردىڭ قاتىسۋى جوسپارلانعان.
- تۋرنير تۋريستەر اعىنىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. سونداي-اق ەلورداداعى قوناقۇي، كولىك جانە سەرۆيستىك ينفراقۇرىلىمعا قوسىمشا سۇرانىس قالىپتاستىرادى. تۋروپەراتورلار ويىنداردى تاماشالاۋ مەن ەلوردامىزدىڭ مادەني كورىكتى جەرلەرىن ارالاۋدى قامتيتىن ارنايى تۋريستىك پاكەتتەر ازىرلەدى. جارىستار حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلەتىن استانانىڭ 4 سپورت نىسانىندا وتەدى. اشىلۋ سالتاناتى 2026 -جىلعى 29-شىلدەدە «بارىس ارەنا» مۇز سارايىندا وتەدى،-دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعانىن جازعان ەدىك.