بيىل ەلىمىزدە 20 دان استام ءىرى حالىقارالىق جارىس وتەدى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەلىمىز بويىنشا 30 عا جۋىق ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى حالىقارالىق جارىس ءوتىپ، كوپتەگەن سپورت تۇرىنەن حالىقارالىق فەدەراتسيانىڭ وكىلدەرى كەلىپ، ەلدىڭ سپورتتىق ءال-اۋقاتىمەن تانىسقان بولاتىن.
بيىل دا ەل اۋماعىندا الەمدىك جانە قۇرلىقتىق دەڭگەيدەگى 20 دان استام ءىرى حالىقارالىق جارىس وتكىزۋ جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جارىستار الماتى، استانا، شىمكەنت، تۇركىستان، تالعار جانە اقتاۋ قالالارىندا ءوتىپ، قىسقى، جازعى، وليمپيادالىق جانە پاراليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىن قامتيدى.
ميلانداعى اق وليمپيادا اياقتالا سالىسىمەن الماتىدا فريستايل-موگۋلدان الەم كۋبوگى كەزەڭى مەن FIP GOLD ALMATY حالىقارالىق پادەل ءتۋرنيرىن، WKF كاراتەدەن KazOpen حالىقارالىق ءتۋرنيرىن جانە WKF كاراتەدەن ازيا چەمپيوناتىن، بارلىق جاس ساناتتارى بويىنشا دجيۋ- دجيتسۋدان ازيا چەمپيوناتىن ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانعان. ال جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە ۇيىمداستىرىلاتىن «XXXIV مەموريال - ع. قوسانوۆ» حالىقارالىق جەڭىل اتلەتيكا جارىسى مەن Denis Ten Memorial Challenge Series مانەرلەپ سىرعاناۋدان حالىقارالىق ءتۋرنيرى الماتىدا وتەدى.
ەلوردا دا ءبىرقاتار ماڭىزدى بايراقتى باسەكەنى قابىلدايدى. 2025/2026 ماۋسىمىنا ارنالعان UEFA فۋتزالدان چەمپيوندار ليگاسىنىڭ فينالى مەن ءتورتىنشى رەت وتەتىن دزيۋدودان Grand Slam ءتۋرنيرىن كوپشىلىك تاماشالاي الادى. وسى جارىستارمەن قاتار ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى Silk Way Series Kazakhstan-1,2 حالىقارالىق جارىستارى، ءجۇزۋ مەن بوچچادان الەم كۋبوگتارى، گولبولدان جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى مەن Astana Open Series Kazakhstan-1,2 حالىقارالىق جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
سونداي-اق بيىل استانادا فيدجيتال سپورتتان «بولاشاق ويىندارى» حالىقارالىق مۋلتيسپورتتىق ءتۋرنيرى وتەدى.
تالعاردا كوپكۇندىك ۆەلوجارىستان ازيا كۋبوگىن، شىمكەنتتە ISSF ستەند اتۋدان الەم كۋبوگى مەن ماۋنتينبايكتان (MTB) ازيا كۋبوگىن، ال تۇركىستاندا پارا كانوەدەن ازيا چەمپيوناتىن وتكىزۋ جوسپارلانعان. بۇل جارىستاردىڭ بارلىعى قازاقستاننىڭ الەمدىك سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ سەنىمدى سەرىكتەسى جانە ءىرى حالىقارالىق جارىستاردى قابىلداي الاتىن زاماناۋي سپورتتىق الاڭ ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەيدى.
بۇدان بۇرىن 2029 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارى الماتىدا وتەتىنىن جازعانبىز.