ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:28, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بىرنەشە وڭىردە وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى

    استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى بۇگىن، 26-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ بىرنەشە ايماعىندا وقۋشىلار ونلاين وقيدى.

    Школьники в двух областях Казахстана ушли на дистанционку из-за мороза
    فوتو: freepik.com

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    ورال قالاسىندا بۇگىن، 26-قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى -25,2 گرادۋس اياز بولۋىنا بايلانىستى 1-اۋىسىمدا 1-4-سىنىپتاردا ساباق قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.

    پاۆلودار وبلىسى

    پاۆلوداردا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋعا كوشتى.

    اقمولا وبلىسى

    كوكشەتاۋدا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-4-سىنىپ وقۋشىلارى دا ونلاين وقيدى.

    ايتا كەتەيىك، قوستانايدا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشىرىلدى.

    اۋا رايىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىنە ەسكەرتۋ جاسالدى.

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار