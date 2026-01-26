07:28, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بىرنەشە وڭىردە وقۋشىلار قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى بۇگىن، 26-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ بىرنەشە ايماعىندا وقۋشىلار ونلاين وقيدى.
باتىس قازاقستان وبلىسى
ورال قالاسىندا بۇگىن، 26-قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى -25,2 گرادۋس اياز بولۋىنا بايلانىستى 1-اۋىسىمدا 1-4-سىنىپتاردا ساباق قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.
پاۆلودار وبلىسى
پاۆلوداردا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋعا كوشتى.
اقمولا وبلىسى
كوكشەتاۋدا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-4-سىنىپ وقۋشىلارى دا ونلاين وقيدى.
ايتا كەتەيىك، قوستانايدا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشىرىلدى.
اۋا رايىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىنە ەسكەرتۋ جاسالدى.