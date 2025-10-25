ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:30, 25 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار، يۋان، رۋبل باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    ە
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 539,02 تەڭگە، ساتۋ - 540,91 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,74 تەڭگە، ساتۋ - 627,56 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,55 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 76,10 - 78,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,49 تەڭگە، ساتۋ - 629,46 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان 76,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 24-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,01 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,13 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار