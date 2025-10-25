بۇگىنگى دوللار، يۋان، رۋبل باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 539,02 تەڭگە، ساتۋ - 540,91 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,74 تەڭگە، ساتۋ - 627,56 تەڭگە؛
- رۋبل 6,55 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,10 - 78,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,49 تەڭگە، ساتۋ - 629,46 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 76,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 24-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,01 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,13 تەڭگە بولدى.