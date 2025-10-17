ق ز
    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 536,67 تەڭگە، ساتۋ - 538,88 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,22 تەڭگە، ساتۋ - 629,26 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,67 - 6,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,10 - 78,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,38 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,50 تەڭگە، ساتۋ - 632,56 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە.
    - يۋان 76,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 16-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,6 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,84 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
