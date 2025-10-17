بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 536,67 تەڭگە، ساتۋ - 538,88 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,22 تەڭگە، ساتۋ - 629,26 تەڭگە؛
- رۋبل 6,67 - 6,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,10 - 78,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,37 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,38 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,50 تەڭگە، ساتۋ - 632,56 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە.
- يۋان 76,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 16-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,6 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,84 تەڭگە بولدى.