09:53, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
بۇگىننەن باستاپ سولتۇستىك ايماقتاردا اياز كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق ماماندارى سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 18- 23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيتىنىن بولجادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، 18- اقپاننان باستاپ تسيكلوننىڭ تىلىنا حەلسينكي ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان انتيتسيكلون تاراي باستايدى، بۇل ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە جانە جاۋىن-شاشىننىڭ بىرتىندەپ توقتاۋىنا اكەلەدى.
رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 18- 23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە، كەرىسىنشە، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 15- 20 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى. بۇل قارا تەڭىز ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان كەزەكتى سيكلوننىڭ اسەرىمەن بايلانىستى بولادى.
بۇگىن اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستا جول جابىلدى.