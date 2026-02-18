ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:53, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىننەن باستاپ سولتۇستىك ايماقتاردا اياز كۇشەيەدى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق ماماندارى سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 18- 23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيتىنىن بولجادى.

    Об-ҳаво
    Фото: Pexels

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، 18- اقپاننان باستاپ تسيكلوننىڭ تىلىنا حەلسينكي ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان انتيتسيكلون تاراي باستايدى، بۇل ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە جانە جاۋىن-شاشىننىڭ بىرتىندەپ توقتاۋىنا اكەلەدى.

    رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 18- 23 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە، كەرىسىنشە، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 15- 20 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى. بۇل قارا تەڭىز ماڭىنان جىلجىپ كەلە جاتقان كەزەكتى سيكلوننىڭ اسەرىمەن بايلانىستى بولادى.

    بۇگىن اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستا جول جابىلدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار