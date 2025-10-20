ق ز
    22:25, 20 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىننەن باستاپ قازاقستاندا جەكە كولىك اكەلۋ ەرەجەسى وزگەردى

    استانا. قازاقپارات – 20-قازاننان باستاپ قازاقستاندا جەكە ماقساتتا كولىك اكەلۋگە جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى.

    көлік, рулі оң жақта
    Фото: Canva

    2025-جىلدىڭ 20-قازانىنان باستاپ قازاقستاندا جەكە پايدالانۋ ءۇشىن كولىك قۇرالدارىن اكەلۋگە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەدى. وزگەرىستەر 2025-جىلعى 23-مامىرداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ 45-شەشىمىنە سايكەس قابىلدانعان.

    بۇعان دەيىن ازاماتتار جەكە قاجەتتىلىگى ءۇشىن ءارتۇرلى كولىك تۇرلەرى مەن تىركەمەلەردى اكەلە الاتىن. ەندى مۇنداي مۇمكىندىك تەك ە ە ك القاسىنىڭ 2017-جىلعى 30-ماۋسىمداعى 74-شەشىمىمەن بەكىتىلگەن تىزىمگە ەنگىزىلگەن كولىكتەرگە عانا بەرىلەدى.

    رۇقسات ەتىلگەن كولىك تۇرلەرى:

    جەڭىل اۆتوموبيلدەر (مەديتسينالىق ماقساتتاعى ارنايى كولىكتەردەن باسقا)؛

    كۆادروتسيكلدەر، قاردا جانە جولسىز جەرلەردە جۇرەتىن موتوۆەزدەحودتار؛

    موتوتسيكلدەر، موتوروللەرلەر، موپەدتەر؛

    سىيىمدىلىعى 12 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار مەن تولىق سالماعى 5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى.

    قۇجاتتىق تالاپتار كۇشەيەدى

    قازاقستانعا اكەلىنەتىن بارلىق كولىكتەر «دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتكە ساي بولۋى ءتيىس.

    نەگىزگى راستاۋشى قۇجات - كولىك قۇرالىنىڭ قۇرىلىمىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى كۋالىك.

    بۇل قۇجات بولماسا، جەكە تۇلعا:

    كولىكتى كەدەندىك راسىمدەۋدەن وتكىزە المايدى؛

    ەلەكتروندى كولىك پاسپورتى الا المايدى؛

    ۋتيليزاتسيالىق الىم تولەي المايدى؛

    كولىكتى تىركەۋگە قويا المايدى.

    تىيىم سالىنعان كولىكتەر

    ە ە ك تىزىمىنە كىرمەگەن اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىن جەكە تۇلعالار اكەلە المايدى. ياعني، جولاۋشى سىيىمدىلىعى 12 ادامنان اساتىن اۆتوبۋستار جانە تولىق سالماعى 5 توننادان ارتىق جۇك كولىكتەرى تەك زاڭدى تۇلعالار ارقىلى عانا اكەلىنەدى.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەكتەۋلەردىڭ باستى ماقساتى - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى اراسىنداعى تەحنيكالىق تالاپتاردى بىرىزدەندىرۋ جانە سەرتيفيكاتتالماعان كولىكتەردىڭ ەلگە ەنۋىن بولدىرماۋ.

    20-قازاننان باستاپ جەكە تۇلعالار ەلگە كولىك اكەلۋ كەزىندە تەك جوعارىدا كورسەتىلگەن ساناتتاعى كولىكتەردى عانا تىركەي الادى.

    ال قالعان تۇرلەرىن راسىمدەۋ، كەدەننەن وتكىزۋ جانە ەسەپكە قويۋ زاڭ جۇزىندە مۇمكىن بولمايدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
