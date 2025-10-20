بۇگىننەن باستاپ قازاقستاندا جەكە كولىك اكەلۋ ەرەجەسى وزگەردى
استانا. قازاقپارات – 20-قازاننان باستاپ قازاقستاندا جەكە ماقساتتا كولىك اكەلۋگە جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى.
2025-جىلدىڭ 20-قازانىنان باستاپ قازاقستاندا جەكە پايدالانۋ ءۇشىن كولىك قۇرالدارىن اكەلۋگە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەدى. وزگەرىستەر 2025-جىلعى 23-مامىرداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ 45-شەشىمىنە سايكەس قابىلدانعان.
بۇعان دەيىن ازاماتتار جەكە قاجەتتىلىگى ءۇشىن ءارتۇرلى كولىك تۇرلەرى مەن تىركەمەلەردى اكەلە الاتىن. ەندى مۇنداي مۇمكىندىك تەك ە ە ك القاسىنىڭ 2017-جىلعى 30-ماۋسىمداعى 74-شەشىمىمەن بەكىتىلگەن تىزىمگە ەنگىزىلگەن كولىكتەرگە عانا بەرىلەدى.
رۇقسات ەتىلگەن كولىك تۇرلەرى:
جەڭىل اۆتوموبيلدەر (مەديتسينالىق ماقساتتاعى ارنايى كولىكتەردەن باسقا)؛
كۆادروتسيكلدەر، قاردا جانە جولسىز جەرلەردە جۇرەتىن موتوۆەزدەحودتار؛
موتوتسيكلدەر، موتوروللەرلەر، موپەدتەر؛
سىيىمدىلىعى 12 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار مەن تولىق سالماعى 5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى.
قۇجاتتىق تالاپتار كۇشەيەدى
قازاقستانعا اكەلىنەتىن بارلىق كولىكتەر «دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتكە ساي بولۋى ءتيىس.
نەگىزگى راستاۋشى قۇجات - كولىك قۇرالىنىڭ قۇرىلىمىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى كۋالىك.
بۇل قۇجات بولماسا، جەكە تۇلعا:
كولىكتى كەدەندىك راسىمدەۋدەن وتكىزە المايدى؛
ەلەكتروندى كولىك پاسپورتى الا المايدى؛
ۋتيليزاتسيالىق الىم تولەي المايدى؛
كولىكتى تىركەۋگە قويا المايدى.
تىيىم سالىنعان كولىكتەر
ە ە ك تىزىمىنە كىرمەگەن اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىن جەكە تۇلعالار اكەلە المايدى. ياعني، جولاۋشى سىيىمدىلىعى 12 ادامنان اساتىن اۆتوبۋستار جانە تولىق سالماعى 5 توننادان ارتىق جۇك كولىكتەرى تەك زاڭدى تۇلعالار ارقىلى عانا اكەلىنەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەكتەۋلەردىڭ باستى ماقساتى - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى اراسىنداعى تەحنيكالىق تالاپتاردى بىرىزدەندىرۋ جانە سەرتيفيكاتتالماعان كولىكتەردىڭ ەلگە ەنۋىن بولدىرماۋ.
20-قازاننان باستاپ جەكە تۇلعالار ەلگە كولىك اكەلۋ كەزىندە تەك جوعارىدا كورسەتىلگەن ساناتتاعى كولىكتەردى عانا تىركەي الادى.
ال قالعان تۇرلەرىن راسىمدەۋ، كەدەننەن وتكىزۋ جانە ەسەپكە قويۋ زاڭ جۇزىندە مۇمكىن بولمايدى.